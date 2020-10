'Doktor pinalabas na may brain damage ang mga pasyente para lumaki ang PhilHealth claims'

National Bureau of Investigation headquarters sa Maynila. ABS-CBN/File

Isang neurologist ang kinasuhan ng National Bureau of Investigation (NBI) matapos umano niyang palabasin na may brain damage o kondisyon sa utak ang kaniyang mga pasyente para lumaki ang masingil na benepisyo mula sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Falsification of public documents at other deceits ang ikinaso ng NBI sa doktor na si Mark Dennis Menguita at sa Allah Valley Medical Specialists' Center sa Koronadal City.

Sa imbestigasyon ng NBI at PhilHealth, napag-alamang isang pasyente ng doktor ay nakaranas ng pagbabago ng ugali matapos makuryente, at ang diagnosis niya ay nagkaroon umano ito ng brain damage.

Ang dalawa pang ibang pasyente umano ay nagreklamo naman ng memory loss at gout, pero pareho silang na-diagnose ni Menguita na may kondisyon sa utak.

Pero lumabas sa imbestigasyon na walang indikasyong may kondisyon sa utak ang naturang mga pasyente.

Ayon sa report ng NBI, sinadya ng ospital at doktor ang mga diagnosis para lumaki ang mai-reimburse nilang pera mula sa PhilHealth.

Pero mariing itinanggi ng ospital na namemeke sila ng mga rekord ng mga pasyente, at nakipagsabwatan sa doktor.

Nilinaw din ng Allah Valley Medical Specialists' Center na wala na sa kanila si Menguita mula noong 2019 matapos magsagawa ng sariling imbestigasyon.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanin ang panig ni Menguita pero tumanggi itong magbigay ng panayam.

Dating pinatawag ng Kongreso si Menguita para magpaliwanag at itinanggi nito ang mga paratang laban sa kaniya.

Upcasing ang tawag ng PhilHealth sa mga kaso ng mga pasyenteng iniiba ng mga doktor ang kanilang sakit o karamdaman para makakuha ng mas malaking PhilHealth reimbursement.

Habang lumalala kasi ang sakit o kondisyon ng pasyente, mas maraming test o consultation ang maaaring masingil ng doktor sa state-run health insurer, na kamakailan ay nadawit sa mga isyu ng korapsyon.

Nanawagan naman ang PhilHealth sa mga pasyente na magsumbong sa kanilang action center:

Email - [email protected]

Hotline - 8441-7442

Textline - 09178987442

Ang Allah Valley Medical Specialists' Center ang pangatlong health facility na nakasuhan ng NBI dahil sa umano'y upcasing.

Nagpaalala ang PhilHealth na bukod sa posibleng masuspinde ang mga sangkot na opsital, nanganganib ding matanggalan ng lisensiya ang mga doktor.

Ipinaliwanag naman ni Rey Baleña, senior manager sa corporate communications ng PhilHealth, na walang epekto ang upcasing sa benepisyo ng isang pasyente, pero nababawasan nito ang pondo ng firm.

Nasa 2,500 na mga kaso ng pandaraya ang backlog ng PhilHealth na iniimbestigahan nila ngayon.

Sa tulong ng NBI, nirerepaso rin umano ng PhilHealth ang mga pinasok na kontrata noong nakaraang taon.

-- Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News