Nasa P6.25 milyong halaga ng droga, sinunog ng PDEA sa Cavite

MAYNILA - Sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency ang higit 1,000 kilong droga na nagkakahalaga ng P6.25 milyon nitong Huwebes sa isang pasilidad sa Trece Martires, Cavite.

Ayon sa PDEA, nakumpiska ang mga droga sa iba't ibang operasyon sa bansa. Ang mga sinunog na droga anila ay mga nasamsam magmula pa umano taong 2011.

Ginamit ng PDEA ang pamamaraang thermal decomposition o thermolysis -- isang method ng decomposition ng mga kemikal sa pamamagitan ng init na nasa 1,000 degrees centigrade -- sa pasilidad ng Integrated Waste Management.

Nasa kabuuang 1,394 kilo ng iba't ibang klase ng ipinagbabawal na gamot ang sinunog, tulad ng shabu, marijuana, cocaine, ecstacy, mga expired na gamot, at iba pa.

Ayon kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, patunay ang kanilang pagsira na hindi nare-recycle ang mga nakukumpiska nilang droga.

Sabi ni Villanueva, pagtalima rin ang pagsunog sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sirain ang mga kontrabando para maiwasan ang pag-recycle.

"Hindi magiisip ang tao na nare-recycle. So we intend to come up with zero inventory on November 26," ani Villanueva.

Nakipagusap na si Villanueva sa Department of Justice para mapabilis ang pagiisyu ng court order para payagan ang PDEA na masira ang iligal na droga na nananatili sa storage facility.

Matatandaang noong Setyembre ay pinuna ng mga senador sa isang pagdinig ang nakaimbak na kumpiskadong droga sa PDEA.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News