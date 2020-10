Nasa 240 guro sa 2 rehiyon nagka-COVID-19 sa gitna ng pamamahagi ng modules

MAYNILA (UPDATE) — Mahigit 240 guro mula sa 2 rehiyon ang tinamaan umano ng COVID-19 matapos nilang mamigay ng mga learning module na gagamitin ng mga estudyante sa distance learning.

Sabi ni Alliance of Concerned Teachers (ACT) secretary general Raymond Basilio, nasa 245 na mga guro mula sa Calabarzon at Central Luzon ang iniulat sa kanilang grupo na may COVID-19.



Nasa 52 naman ang non-teaching personnel na nahawa din ng COVID-19.

Ayon kay Basilio, sinasabing nahawa ang mga ito sa mga magulang ng estudyante na may COVID-19.



Dahil dito, maraming guro ngayon ang nasa isolation area na.



Sa huling tala ng ACT, 6 na guro na ang pumanaw dahil sa COVID-19.



Samantala, umalma rin ang naturang grupo sa tila paninisi ng Department of Education (DepEd) sa mga guro na nagbibigay ng maraming aktibidad sa mga estudyante.



Giit ng grupo, dapat ang DepEd ang may malinaw na panuntunan sa ibinibigay nilang mga learning modules sa mga estudyante.

"Linawin lang po namin na 'yung mga guro po sumunod lamang po doon sa guidelines ng modules na inilabas ng DepEd central office at 'yun po ang nakalagay doon na bawat lesson ay may 5 activities na ipinapagawa," ani Basilio.

Ito raw ang dahilan kaya gumagawa ng paraan ang mga guro para mapagaan ang kalbaryo ng mga estudyante.

"Kaya nga po ang mga ginagawa ng teachers ngayon ay nagse-self assess hindi na po nila sinusunod ang guidelines ng DepEd central office kasi nakikita nila hindi talaga kakayanin ng mga bata ang maraming activities," paliwanag ni Basilio.