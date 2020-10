Malacañang nagpasalamat sa Senado sa agarang aksyon sa panukala vs red tape

MAYNILA — Kinilala ng Malacañang ngayong Huwebes ang agarang aksyon ng Senado sa panukalang batas na layuning mapabilis pa ang mga proseso sa gobyerno at para malabanan ang red tape.

Matatandaang noong Miyerkoles ay sinertipikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Senate Bill No. 1844, na siyang magbibigay daan para mabilis ang pagproseso sa mga permit, licenses at certifications.

Pinasalamatan ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga senador sa likod ng panukala.

“Nakasaad po sa section 2… ng panukalang batas and I quote na, ‘ang Presidente daw po ay binigyan ng awtoridad to suspend the requirements for national and local permits, licenses and certifications and to streamline and expedite the process or issuance of permits and other government regulatory provisions,'” ani Roque.

Noong Miyerkoles din ay naipasa ng Senado sa huling pagbasa ang naturang panukalang batas.

Matatandang kamakailan lamang ay nakipagpulong si Duterte kasama ang liderato ng Kamara at Senado kung saan ibinilin niya na gusto niyang magpasa ng batas ang Kongreso para malabanan ang red tape.

— Joyce Balancio, ABS-CBN News