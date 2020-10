Magko-commute habang pandemya? Opisyal ng doctors' group may ilang payo

Nakapila ang ilang commuter sa Quezon Avenue station ng MRT-3, Setyembre 14. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA— Ang pagsakay sa pampublikong transportasyon ang tanging paraan para sa maraming empleyado na makapasok sa trabaho.

At ngayong may COVID-19 pandemic at nagpatupad ng "one seat apart" distancing sa mga sasakyan - na mas maluwag sa noon nang ipinatupad na 1-meter distance - may payo ang isang opisyal ng Philippine College of Physicians (PCP) para maiwasan ang posibleng hawahan.

Ayon kay PCP vice president Maricar Limpin, may apat na dapat isaalang-alang sa mga pampublikong sasakyan ngayong "one-seat distance" ang ipinatutupad sa mga ito.

Una aniya ay ang physical distancing. Pangalawa, dapat may protective equipment gaya ng face mask at face shield.

"Ang face mask, dapat palaging suot natin at tama ang pagsuot natin. Covered 'yung ilong at bibig. 'Yung face shield dapat nagco-cover 'yung mukha. It serves as a barrier," ani Limpin sa programang "SRO" ng Teleradyo.

Pangatlo aniya ay ang tagal ng biyahe. Hindi aniya dapat lumagpas nang 30 minuto ang oras na nakasakay sa isang pampublikong sasakyan.

Sumunod naman ay dapat bukas ang mga bintana ng sasakyan.

"Kailangan lahat ng gagawin open ang windows, at pagsuot ng tamang maskara at face shield at hindi tatagal dapat ang biyahe sa higit 30 minutos, it means na puwedeng gagawin iyon," ani Limpin.

Aminado naman si Limpin na posibleng hindi maipatupad ang one-meter physical distancing lalo na sa mga jeep. Kaya kung maaari ay sundan ang tatlo sa apat na inilatag na panuntunan ng grupo.

"Well, as long as siguro ma-maintain ang minimum health standards even with one seat apart. We will expect na hindi naman makakadagdag sa problema natin," ani Limpin.

Nitong linggo, inaprubahan ng Malacañang ang panukala na mas luwagan ang kasalukuyang 1-meter physical distance sa mga pampublikong sasakyan at gawing isang bakanteng upuan na lamang ang agwat ng mga pasahero basta't may plastic barrier sa pagitan nila o gagamit ng UV light sa pagdi-disinfect.

Pero may ilang eksperto na noon nang umalma sa utos ng gobyerno dahil anila may risk sa ano mang uri ng pagbabawas ng physical distancing.