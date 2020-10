‘Kuhain n’yo na ako dito, sir’: OFW na binubugbog ng amo sa Saudi umapela ng tulong

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nagmamaka-awa ang isang oversea Filipino worker sa Jeddah, Saudi Arabia na sagipin na siya mula sa malupit na pamilya ng kaniyang employer.

“Kuhain n’yo na ako dito, sir. Nahihirapan na ako dito,” pahayag ni Mona del Zuluita sa pag-uusap nila ni Administrator Hans Leo Cacdac sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Ayon kay del Zuluita, minamaltrato siya ng among babae at binubugbog ng anak na babae nito. Maging ang anak na lalaki ay pinagbabantaan siyang papatayin din.

“Kagabi binugbog na naman ako,” kuwento ng OFW.

Ito’y matapos umanong tumawag ang kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas sa amo niyang lalaki matapos na makaabot sa kanila ang sinasapit ng OFW.

“Pagtapos nung pag-uusap namin. Nagsigaw-sigaw na si Ma’am. Hinila niya ako pababa, Nagsisigaw siya sa anak na babae na dalaga, 21-years old, tapos hinila na ko ng anak niya tapos sinuntok ako, sinabunutan ako,” humahagulgol na kuwento niya.

Nawawalan na umano siya ng pag-asa sa kasalukuyang sitwasyon niya.

Kaya na lamang pinakiusapan siya ni Cacdac na huwag maging padalos-dalos at padating na ang tulong.

“Ang mungkahi ko maging mahinahon ka lang, help is on its way. ‘Wag kang mag-alala tutulungan ka namin sa lalong madaling panahon makakauwi ka na rin,” sabi ni Cacdac.

Hinimok din niya ang OFW na tibayan pa ang kalooban at hindi magtatagal at makakauwi na rin siya.

“Makakauwi ka rin, ‘yan pangako ko sa ‘yo,” sabi ni Cacdac.