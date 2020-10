Ilang alkalde, trabahador hati sa pagpapaigsi ng quarantine curfew

Sinabi ng Malacañang na inirerekomenda ngayon ng mga ahensiya sa mga lokal na pamahalaan na paikliin ang mga curfew sa pamamagitan ng mga ordinansa. Pero hati rito ang ilang alkalde. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Hati ang ilang alkalde at trabahador sa rekomendasyon ng Gabinete na igsian sa apat na oras ang curfew na pinaiiral habang may community quarantine dahil sa coronavirus disease (COVID-19).

Nitong Miyerkoles, sinabi ng Malacañang na inirerekomenda ngayon ng mga ahensiya sa mga lokal na pamahalaan na paikliin ang mga curfew -- na kadalasan umanong pinapairal mula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng umaga -- sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga ordinansa na may kinalaman dito.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inaasahan ang pagkakaroon ng mas maraming manggagawa at mamimili sa pagpapaigsi ng curfew.

"Kasama rin po sa priority areas para ma-manage ang COVID-19 cases ay pagkonsidera sa mga incremental opening ng mga negosyo sa pamamagitan ng mas maikling curfew hours at mas maraming work shifts para magkaroon nang mas maraming manggagawa at mamimili," ani Roque.

Pero para kay Navotas City Mayor Toby Tiangco, tiyak na mas maraming lalabas sa kalye kahit hindi pa mga authorized person outside of residence (APOR), kundi mga gusto lamang gumala dahil sa ihinihirit ng pamahalaan.

Ang APOR ay tumutukoy sa mga taong pinapayagang lumabas habang naka-community quarantine, partikular na ang mga essential worker o mga trabahador.

"With due respect with the Cabinet, hindi ko maintidihan kung bakit kailangang igsian ang curfew hours because mayroon naman tayong tinatawag na APOR, di ba? Itong APOR na 'to kahit during curfew hours puwede naman silang lumabas. So hindi na dapat igsian yung curfew," ani Tiangco.

Pabor naman si San Juan City Mayor Francis Zamora na paigsiin ang curfew hours dahil malaking bagay ang makapag-operate nang mas mahabang oras ang mga negosyo lalo't paparating na ang Pasko.

"What we have to really do now is to revive the economy, sapagkat hirap na hirap na rin ang ating ekonomiya at alam niyo naman ang San Juan maliit na lungsod lang kami. We rely heavily on business taxes," ani Zamora.

Hati rin dito ang ilang manggagawa.

Para sa construction worker na si Victor Tepace, mas makakabenepisyo sila sa overtime pay na matatanggap kapag pahahabain pa ang curfew hours.

"Bilang nagtatrabaho pabor po ako, malaking bagay po 'yun sa amin. Lalo minsan may pinapa-rush sa 'min ang mga boss. Napipilitan po ang aming kumpanya na pauwiin kami nang mas maaga para bawas overtime [pay]," ani Tepace.

Pero ang call center na si Joy Mangampo, tingin namang walang silbi ang haba ng oras ng curfew.

"Babawasan pa? Eh wala rin namang mangyayari kung babawasan ang curfew time... Eh lumalabas din naman ang mga tao," ani Mangampo.

Pero ayon kay dating Health chief Esperanza Cabral, panahon na para luwagan ang quarantine protocols.

"Kasi ngayon ay kailangan na natin talagang balansehin 'yung risk ng paglabas natin sa benefits na makukuha, kasi sa lahat ng datos na nakikita natin ay napakadami nang walang trabaho, walang pinagkakakitaaan," ani Cabral.

Nagpulong na rin ang mga miyembro ng Metro Manila Council subalit wala pang nabubuong consensus at rekomendasyon para gawing 4 oras na lang ang curfew.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News