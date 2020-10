DepEd tinutugunan umano ang mga mali sa modules, TV episodes

MAYNILA — Dismayado ang mga magulang na sina Emelizo Oro at Maria Christina Mejares sa ilang self-learning modules ng kanilang mga anak matapos makitaan ng mga mali sa printing.

Sa kaso ni Emeliza, malabo ang isang bahagi ng module kaya hindi na muna ito sasagutan ng kaniyang anak na si Princess.

"Malabo, kaya kung may tanong, 'di mo siya masasagot nang maayos... Bilang ina, pakiramdam kong 'di siya natututo dahil sa maling module," ani Emeliza.

"Hinahakbangan ko na lang po. Sa susunod ko na lang po sasagutan," sabi naman ni Princess.

Sa mga retratong ipinakita naman ni Mejares, inisa-isa niya ang mga mali ng modules: baligtad ang pagkaka-stapler, malabo ang drawing at hindi maintindihan, at pati instruction ay malabo rin o minsan ay wala pa.

"Ayusin lang po nila ang pagkaka-ano ng module," ani Mejares.

Aminado naman ang Department of Education na mayroong mga mali sa self-learning modules at palabas ng DepEd TV.

Pero iginiit ng ahensiya na inaaksiyunan na nila ito.

Pagdating sa modules, sinabi ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio na sinabihan ng DepEd ang mga guro na mag-issue ng correction.

"Ang gagawin po natin sa lahat ng mali ay mag-i-issue tayo ng errata at ipapa-remind sa mga kasamang guro, at ipaliwanag sa mga bata na ang item na iyon ay kailangan itama," ani San Antonio.

Ayon kay San Antonio at Undersecretary Alain Pascua, kumuha na rin ang DepEd ng mga eksperto para tingnan ang modules at DepEd TV episodes.

