DENR official nag-sorry sa pagtawag na 'bayaran' ang UP experts

MAYNILA — Nag-sorry si Department of Environment and Natural Resources (DENR) Undersecretary Benny Antiporda sa buong University of the Philippines (UP) community nitong Huwebes dahil sa pahayag nitong "bayaran" ang ilang eksperto roon.



Sa panayam ng ABS-CBN News Channel, humingi ng paumanhin si Antiporda pati sa mga scientist ng UP.

Maaalalang noong Miyerkoles ay pinutakte ng batikos si Antiporda at kinuwestiyon ang kaniyang kredibilidad bilang DENR official matapos niyang insultuhin ang UP experts na bumabatikos sa dolomite project ng ahensiya.

"Hindi niyo karapatang batikusin ito dahil bayaran kayo. 'Yun lang po ang masasabi ko sa UP. Uulit-ulitin ko, bayaran kayo," sabi ni Antiporda noong Miyerkoles.

Pero makalipas ang isang araw ay nagbago ang pahayag ni Antiporda at sinabing nadala lamang siya ng emosyon.

"I would like to start my statement with an apology to the UP as a whole. It is not intended to destroy the good name of the university itself but this is just to send the message to UP MSI that we're partners here," sabi ni Antiporda.

Ang tinutukoy niya ay ang UP Marine Science Institute na naglabas ng findings tungkol sa dolomite project nila sa Manila Bay.

Tinanggap naman ng UP ang sorry ni Antiporda.

Sabi sa TeleRadyo ni UP Vice President for Public Affairs Elena Pernia, bukas sila sa anumang dayalogo sa DENR.

Pero nilinaw din ni Pernia na ang sinasabing bayad ni Antiporda sa UP-MSI ay hindi naman napupunta sa UP kundi pondo ito para sa gastos sa research sa mga proyekto, na pinakikinabangan ng buong bansa.

"Ang UP ay isang public service institution, apart from the teaching and research, 'yung research na 'yun ay binabahagi namin sa publiko. Itong public service function na ito ay importanteng mapalabas sa lahat. Ang UP ay pindopondohan ng bayan kaya ang responsibility din namin mapaalam sa bayan kung ano 'yung mga findings of research, particularly findings that are for the good of society," paliwanag ni Pernia.