Dating hepe ng Bulacan police patay sa ambush

Napatay sa ambush ang dating direktor ng Bulacan police sa bayan ng Calumpit.

Patay ang dating hepe ng Bulacan police matapos tambangan ang sinasakyan niyang kotse sa may bayan ng Calumpit noong gabi ng Miyerkoles.

Bandang alas-6 ng gabi, pinagbabaril ang sasakyan ni retired Col. Fernando Villanueva habang pauwi ito mula San Fernando, Pampanga.

Nakalabas pa umano ang biktima at kaniyang driver mula sa sasakyan.

"Nakasakay sila noong issued vehicle... May pumutok sa tagiliran and then ang ginawa nila, dahil may traffic congestion, bumaba sila, tumakbo sila," anang imbestigador na si Police Staff Sgt. Ronald Rosario.

Tinamaan sa ulo si Villanueva, na kaniyang ikinamatay. Limang basyo ng bala ang na-recover ng Scene of the Crime Operatives.

Nakita sa CCTV ang pagtakas ng suspek.

"Still nagsasagawa pa tayo ng imbestigasyon sa insidente. As of now, hindi pa kami makapagbibigay but now we are establishing the motives, ano anggulo," ani Rosario.

Nakilala si Villanueva bilang berdugo dahil sa kaniyang kampanya laban sa NPA.

Marso 2010 nang umupo si Villanueva bilang provincial director ng Bulacan police.

Tinanggal siya sa puwesto noong 2011 dahil sa malalaking krimeng nangyari noon sa Bulacan, kabilang ang kasong kinasangkutan ng car theft syndicate ni Raymond Dominguez.

Itinanggi naman noon ni Villanueva na sangkot siya sa mga nangyari.

Nagsilbi ring provincial warden si Villanueva at nagretiro sa Philippine National Police noong 2015.

Hinawakan din ni Villanueva ang civil security ng kapitolyo ng Bulacan.