COVID-19 vaccine posibleng lumabas sa unang bahagi ng 2021: FDA chief

Hawak ng isang nurse sa Brazil ang Sinovac vaccine ng China, isa sa mga posibleng bakuna laban sa coronavirus disease. Diego Vara, Reuters/File

Kung walang magiging aberya, posibleng magkaroon na ng bakuna kontra COVID-19 sa unang quarter o 3 buwan ng 2021, ayon sa tagapamuno ng Food and Drug Administration (FDA).

Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, sa oras na magsimula ang clinical trial ng mga bakuna sa Pilipinas, na pinaniniwalaang aarangkada bago matapos ang taon, maaari itong tumagal nang 3 hanggang 6 na buwan.

Bukod sa 3 manufacturer na nakikipag-usap na sa pamahalaan, mayroon pang 2 bagong manufacturer na naghayag ng intensiyon na magsagawa ng clinical trial dito sa Pilipinas.

Sa ngayon, hinihintay na lang ang clearance mula sa ethics board at ang pagpasa ng mga dokumento ng Sinovac sa FDA para sa clinical trial.

Ang Sinovac ang bakuna na ginamit din sa clinical trial sa United Arab Emirates, kung saan kabilang sa mga nag-volunteer ay mga Pilipino.

"That’s the best case scenario, first quarter next year that there’s a vaccine that’s registered not only in the Philippines but in other countries as well," ani Domingo.

Dahil may World Health Organization (WHO) solidarity trial at independent trials ng bakuna na balak gawin sa bansa, sinabi ni Domingo na hindi pare-pareho ang mga trial na ito.

"Primary target would be those who have never had COVID before," ani Domingo.

"Each and every study would have its own parameter. Mayroon gagawin sa younger and older kasi gusto nating makita 'yong effect for each and every subgroup of patients," paliwanag ni Domingo.

Pipiliin ang mga lalahok mula sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19 dahil mas malaki ang tsansang ma-expose at makuha ang sakit dito.

Matapos ang naunang pahayag ni Pangulong Duterte na wala nang pera ang bansa, sinabi niya noong gabi ng Miyerkoles na nakahanap na siya ng pera para sa bakuna.

"Kung ngayong taon lalabas ang bakuna, uutangin natin ang pambili. Kung next year, galing sa national budget," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Prayoridad ng pangulo na mabakunahan ang mga mahihirap, sundalo, at pulis. Ito ay kahit una nang nagbigay ng rekomendasyon ang WHO sa kung sino ang dapat mabigyan ng bakuna.

"WHO is always recommendatory. They can’t impose on sovereign countries," ani Domingo.

"DOH is already making guidelines para sa prioritization," dagdag niya.

Ngayon Huwebes, nakapagtala ang Pilipinas ng 2,261 bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 kaya umabot sa 348,698 ang kabuuang bilang.

Pumangalawa na lang din ngayong Huwebes ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 matapos maungasan ng Indonesia, na may 349,160 total cases.

Sa 348,698 kaso sa Pilipinas, 48,040 ang active cases o iyong hindi pa gumagaling sa sakit.

Umabot naman sa 294,161 ang total recoveries matapos makapagtala ang DOH ng 385 bagong gumaling sa sakit.

Nasa 50 naman ang naiulat na pumanaw kaya umakyat sa 6,497 ang death toll. -- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News