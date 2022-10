Himig Pinoy, angat sa 2022 Busan global gathering

Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Musika, pagkain at kasuotan na sumasalamin sa kulturang Pinoy ang ibinida ng ilan nating kababayan sa 2022 Busan Global Gathering na ginanap sa Busan Station.

Gamit ang mga tradisyunal na instrumento ng Korea, nangibabaw ang himig Pinoy sa nasabing event na bahagi ng International Family Day Festival kung saan ibinahagi ang mayamang kultura ng mga dayuhan sa Busan.

“Ito po ay isang napakasaya at napaka-importanteng event para maisulong po natin ang multiculturalism, inclusivity, diversity at para maipakilala natin ang kultura, ang tradisyon at mga produkto ng Pilipinas,” pahayag ni Philippine Embassy in Korea Ambassador Theresa De Vega.

Bukod sa pagpapakita ng sining, naglagay din ng booth kung saan ipinagmalaki ang mga pagkaing Pinoy. Ibinida rin ang mga larong Pinoy gaya ng sipa at jackstone. Namahagi rin ng mga babasahin tungkol sa magagandang tanawin sa Pilipinas.

“Nandito din ang mga promotional material tungkol sa turismo sa Pilipinas para mahikayat po natin ang mga kaibigan po natin dito sa Korea na bumisita po sa Pilipinas,” dagdag pa ni Ambassador De Vega.

Espesyal at proud moment sa mga Pinoy sa Korea ang pagtitipon dahil na rin sa dami ng mga pagtatanghal mula sa tradisyunal hanggang makabagong sayaw. Inirampa rin ang magagarang Filipiniana costume na binuo ng Korea-based Pinay na si Nani Balagtas na gumagawa na ng pangalan sa fashion world sa Busan.

“Gusto po natin na ‘pag narinig nila na Filipino designs o Filipino fashion, ito ay high-end, ito ay world-class. ‘Yun ang gusto nating ma-achieve,” sabi ni Hani.

