Higit P1 milyong halaga ng smuggled cigarettes umano ang nasabat ng mga awtoridad as Tagum City, Davao del Norte.

Ayon sa mga awtoridad nitong Huwebes, inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang Bureau of Internal Revenue ang mag-asawang Richie Labado at Effie Rose Labado.

Nahuli sila sa ikinasang entrapment operation sa Brgy. Magugpo North.

Ayon sa NBI, resulta ang pagkakahuli sa dalawa sa ilang linggong surveillance nila sa mga nagbebenta umano ng smuggled cigarettes.

Umabot sa 81 na kahon na may lamang 3,736 reams ng sigarilyo na galing umano sa Malaysia ang nasabat ng mga awtoridad.

Napag-alaman ng mga awtoridad na ibinebenta umano ng mag-asawa ang mga sigarilyo sa kanilang sari-sari store.

Sa panayam ng PTV Davao sa isa sa mga suspek, aminado silang smuggled goods ang kanilang ibinebenta.

Naengganyo lang umano silang ibenta ito dahil mas mura ito kumpara sa mga nakasanayang sigarilyo at marami ring customers ang bumibili nito.

Ayon sa NBI, mayroon ding indikasyon na may organisadong sindikato sa Zamboanga Peninsula na nagpupuslit ng mga sigarilyo mula sa mga karatig na bansa.

Kabilang sa mga kasong isinampa sa dalawa ang paglabag sa Internal Revenue Code of 1986, Republic Act No. 10643 o “An Act to Effectively Instill Health Consciousness through Graphic Health Warnings on Tobacco Products", at paglabag ng Customs Code Tariff and Duties.—Ulat ni Hernel Tocmo