Dumulog sa Supreme Court ang National Union of Peoples' Lawyer para ihirit na resolbahin ang kanilang apela kaugnay ng mga pag-atake umano sa mga abogado. Johnson Manabat, ABS-CBN News

MAYNILA — Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang National Union of Peoples’ Lawyer o NUPL kaugnay ng kanilang writ of amparo petition sa Court of Appeals noong 2019 laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte at sa ilan pang matataas na opisyal ng militar at gobyerno.

Personal na nagtungo sa Korete Supreme ang mga abogado ng NUPL at Public Interest Law Center (PILC) para sa kanilang manifestation with prayer to resolve petition.

Sa 19-pahinang manifestation ng grupo, binigyang diin nila na nagpapatuloy ang pag-atake at red-tagging sa kanilang hanay kaya mahalaga na umaksyon na ang Korte Suprema.

Sabi ni Atty. Rachel Pastores, managing counsel ng PILC, taong 2019 pa ang kanilang writ of amparo at mula noon ay hindi naman aniya nawawala ang pag-atake sa kanilang hanay at mga kapwa abogado.

“Itong manifestation ay sinasabi namin sa Supreme Court na simula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang atake sa mga officers at members ng NUPL kaya po napapanahon na desisyunan ng SC yung petition for writ at hinihiling namin na sana kami ay bigyan ng proteksyon lalo na sa kasalukuyang kalagayan na escalating pa rin - nagpapatuloy pa rin ang attacks sa lawyers," sabi ni Pastores.

"Nitong taong 2021 lang ay may mga pinatay na abogado ng NUPL at meron ding inattempt na payatin at patuloy 'yung harassment, surveillance and threat na nararanasan ng mga lawyers sa kasalakuyan, hindi lang ng NUPL, pati na rin po 'yung iba dahil lang sa pag-practice ng aming profession," dagdag niya.

Umaasa ang grupo na tutugunan ng SC ang kanilang hiling para na rin sa proteksyon hindi lang ng mga miyembro ng NUPL kundi para sa lahat ng hudikatura.

“So hinihiling din namin na kami ay maproteksyunan at sabihin ng Supreme Court na tigilan itong red-tagging sapagkat ito po ay talagang nagbibigay ng threat sa security at buhay ng mga abogado na ang ginagawa lamang ay naghahawak ng mga cases para doon sa marginalized at nangangailangan ng tulong ng mga abogado," ani Pastores.

"Hindi po sila dapat singilin o sisihin kung hindi makita ito na ito ay bahagi ng rule of law. Instruments of justice at officers of the court ang lawyers so sila ay dapat maprotektahan."

Binigyang diin naman ni NUPL chairman Atty. Neri Colmenares na hindi dapat maging rason ang paggampan nilang mga abogado sa kanilang tungkulin para atakihin at patayin.

“Very reasonable ang hinihingi ng mga lawyers sa Supreme Court na kilalanin ng gobyerno na ang pag-exercise ng abogado ay hindi dapat subject to attack. Kung sa defendant ka man o plaintiff eh trabaho mo yun. Parang sa media rin yan, the media should be allowed to exercise their profession without being subjected to harassment," sabi ni Colmenares.

"The Supreme Court should intervene before the attacks [happen] not just on lawyers and judges, but on Philippine Justice system… These attacks must stop, red-tagging must stop and government must stop using public funds to attack the public," dagdag niya.

Respondents sa petisyon ng NUPL sina dating pangulong Rodrigo Duterte bilang dating Commander-in-Chief ng AFP, retired Gen. Hermogenes Esperon Jr. bilang dating National Security Adviser, at dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, gayundin si dating Major Gen. Antonio Parlade Jr. na dating AFP Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations.

Noong April 15, 2019 inihain ng NUPL ang Petition for Writ of Amparo at Habeas Data sa Korte Suprema para bigyang proteksyon ang kanilang karapatan sa harap ng anila’y banta sa kanilang buhay mula sa mga opisyal ng militar, pulis at mga opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

Naglabas naman ang SC ng writ noong May 3, 2019 at inatasan nito ang Court of Appeals na dinggin ang Amparo Petition na napunta sa Special 15th Division.

Matapos ang serye ng pagdinig, ibinasura ng CA ang mga prebilehiyo sa ilalim ng Writ of Amparo noong July 26, 2019.

Binigyang diin ng grupo ang nangyari kay Atty. Angelo Karlo Guillen na Assistant Vice President ng NUPL sa Visayas noong March 3, 2021 sa Iloilo City kung saan pinagsasaksak siya nang dalawang hindi nakilalang suspek.

Kabilang si Guillen sa mga na-red-tagged dahil sa kanyang trabaho.

Nakaligtas siya sa naturang pag-atake subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin tukoy ang mga suspek sa krimen.

REMULLA DAPAT MAGBITIW: ABOGADO

Samantala, naniniwala naman ang isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng Duterte administration na mayroong “conflict of interest” sa panig ni Justice Secretary Remulla matapos maaresto ang panganay na anak nito sa anti-drug operation sa Las Piñas City.

Sabi ni Atty. Kristina Conti, mabuti na lang at hindi inabutan ng kasagsagan ng implementasyon ng war on drugs ang pagkaaresto sa anak ni Remulla.

“Bilang abogado ng mga biktima ng war on drugs…. sa isang banda eh nakikiramay tayo na sila ngayon eh biktima ng sarili nilang war on drugs,” sabi ni Conti.

“Pangalawa, hindi naman sa masaya pero buti na lang hindi niya inabot o sinapit yung nangyari don sa iba pang sinapit ng biktima ng war on drugs…. Baka naman sa kasong ito magkaroon ng due process na ipinagkait sa iba,” dagdag niya.

Ayon kay Conti, magiging malaking isyu rito ang “conflict of interest” sa panig ni Remulla lalo’t siya ng kalihim ng justice department.

“Meron tayong sa kultura natin yung delicadeza, ibig sabihin non palagay mo hindi ka na angkop sa posisyon sa sitwasyon. Una sa bahagi ni Sec. Remulla ang magiging usapin dito ay conflict of interest dahil siya ay ang secretary of justice, siya ang pinakapinuno ng lahat ng prosecutor sa Pilipinas. Kaya ang abogadong magkakaso tungkol dito ay galing sa DOJ at siya ang Chief,” aniya.

Naniniwala din si Conti na dapat pag-isipan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung dapat pa bang ipagpatuloy ni Secretary Remulla ang kanyang pagiging kalihim ng DOJ.

“Kailangan ding mag-isip ni Pangulong Marcos kung meron pa ba siyang tiwala sa kanyang secretary of justice…sa tingin nya ay maipagpapatuloy niya ang trabaho niya,” sabi ni Conti.

Sinabi naman ni Marcos na walang basehan ang mga panawagan na magbitaw si Remulla sa kaniyang tungkulin.

Una na ring sinabi ni Remulla na hindi siya manghihimasok sa kaso ng anak.

"I have to abide by the Oath of Office I took when I assumed this position," sabi ni Remulla sa isang pahayag.

"We all know about unconditional love, but at 38 years old, he will have to face his predicament as a fully emancipated child," patungkol niya sa kaniyang anak. "A person should always face the consequences of their actions and I will let justice take its own course."

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC