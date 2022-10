Binubusisi ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang mga nakaambang reclamation projects sa Manila Bay.

Matapos magbitaw ng maaanghang na salita si Senate Committee Chairman on Environment, Natural Resources and Climate Change Senator Cynthia Villar laban sa pagbibigay ng DENR Environmental Compliance Certificate sa reclamation project sa bahagi ng Manila Bay, sinabi ni DENR Secretary Ma. Antonia "Toni" Yulo-Loyzaga na magkaibigan pa rin sila ng senador.

"Nakita mo naman friends kami ni Sen. Villar ah. As I said during the hearing, the department is looking into the review of the reclamation policy talaga ng gobyerno as a whole," ani Loyzaga.

"We cannot make specific statements ngayon kasi each location talaga ay iba yung context ng physical environment of course also the social and economic na pangangailangan," dagdag niya.

Nasa 21 reclamation projects sa Manila Bay ang pinag-aaralan ngayon ng ahensiya.

Parehong dumalo sa isang event sa Taguig City sina Loyzaga at Villar na nagkamayan pa sa kalagitnaan ng programa.

Nanindigan si Villar na hindi dapat ituloy ang pagtatambak ng lupa sa bahagi ng Manila Bay na sakop ng Las Piñas.

Wala pa umanong naging pag-uusap ang DENR at si Villar matapos ang hearing pero naniniwala siyang papanig sa kanya si Loyzaga.

"I’m not talking to them. They promised me that. They have to fulfill their promise… She will do something about it because she shares my advocacy. It’s not for me. It’s for the people of Las Piñas, Parañaque, and Bacoor," ayon kay Villar.

