KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Ibinida ang iba-ibang coconut products mula Pilipinas sa 8th Selangor International Expo F&B na ginanap noong October 6 hanggang 9, 2022 sa Kuala Lumpur Convention Center o KLCC.

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur, ang Selangor International Expo F&B 2022 ay isang malaking food and beverage trade exhibition na bahagi ng global food and beverage (F&B) industry. Pinangunahan ang event ng Department of Trade and Industry o DTI, sa pamamagitan ng Export Marketing Bureau o EMB at ng Philippine Trade and Investment Center o PTIC.

Philippines’ Coconut Pavilion sa KLCC kung saan itinampok ang coconut products mula Pilipinas

Nagmula ang mga produktong idinisplay sa Philippines’ Coconut Pavilion sa KLCC sa labing-anim (16) na exhibitors galing sa Pilipinas na pawang manufacturers at exporters hindi lang ng coconut products kundi maging ng mga produkto mula sa cacao at kape.

Kilala ang Malaysia bilang may malaking merkado ng coconut products kaya’t inaasahan ng Pilipinas na makalikom ng benta at investment leads na aabot sa USD 4.5 million mula sa mga dayuhang mamimili.

Si Philippine Ambassador to Malaysia Charles C. Jose sa pavilion ng Philippine coconut products

Pahayag naman ni Philippine Ambassador to Malaysia Charles C. Jose sa Filipino exhibitors na napakahalaga ng industriya ng niyog sa Pilipinas na siyang ikalawa sa pinakamalaking producer ng iba-ibang coconut products sa buong mundo.

“It’s about time that we introduce and promote our coconut products to the Malaysian market, which has a strong purchasing power...Malaysians are discerning as consumers, and I am confident that with the products that you have, which are not just visually attractive in terms of packaging but also excellent in terms of content, Philippine coconut products will be able to penetrate the Malaysian market,” banggit ni Ambassador Jose.

Philippines’ Coconut Pavilion sa KLCC sa 8th Selangor International Expo F&B noong October 6-9, 2022

Suportado ng Selangor State Government sa pamamagitan ng Invest Selangor Berhad ang nasabing F&B expo na ginanap kasabay ng Selangor International Business Summit 2022 at ng 4th Selangor International Culinary Festival.