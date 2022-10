MANILA—The Professional Regulation Commission (PRC) announced Friday that 785 out of 2,644 passed the Electronics Engineer Licensure Examination given this month.

Harold Andre Teodoro Puig of University of the Philippines Diliman topped the electronics engineer boards with a 91.10 percent score rating.

TOP 10 FROM Electronics Engineer Licensure EE1022

RANK NAME SCHOOL RATING (%) 1 HAROLD ANDRE TEODORO PUIG UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN 91.10 2 JOHN ALBERT CAPULE BERTULDO BULACAN STATE UNIVERSITY -MALOLOS 88.50 MARK ANDREW VICTOR MONTERO LIM MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 88.50 3 CHRISTOPHER JEFF PERET SANCHEZ UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN 88.40 4 CRIS RAMIL LEQUIGAN CALZITA EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN 88.20 5 ADRIAN RACELA UMADHAY UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN 88.00 6 MARTIN BENJAMIN LOPEZ BONLEON ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 87.30 7 MICHAEL ANTHONY YAU LUBERIA MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 87.20 8 ALYANNA MARI BERAN OCHOA UNIVERSITY OF SAINT LOUIS-TUGUEGARAO 87.10 9 JAN EFRAIM CASTULO RULLODA NEW ERA UNIVERSITY 86.90 10 RUDWIN PAUL BARRETTO ABASTILLAS ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 86.80

The PRC also said 1,546 out of 2,005 passed the Electronics Technician Licensure exam.

Cris Ramil Lequigan Calzita from Eastern Visayas State University-Tacloban, Mark John Rayela Peña from Pamantasan ng Cabuyao, and Jude Nico Dela Cruz Zabala from University of Santo Tomas topped the exams with a 90.00 percent score rating.

TOP 10 Electronics Technician Licensure from EE1022

RANK NAME SCHOOL RATING (%) 1 CRIS RAMIL LEQUIGAN CALZITA EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN 90.00 MARK JOHN RAYELA PEÑA PAMANTASAN NG CABUYAO 90.00 JUDE NICO DELA CRUZ ZABALA UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 90.00 2 CARLOS CARY SALINAS COLON NOTRE DAME OF DADIANGAS UNIVERSITY, INC 88.00 JOHN GERALD TIGUE DIAZ RIZAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 88.00 JASMINE LOUISE DORONILA LAPRADES NEW ERA UNIVERSITY 88.00 MARK ANDREW VICTOR MONTERO LIM MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 88.00 JON CARLITOS HIPOLITO LIWAG UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 88.00 ROILO ARDAN ACOSTA MAJARUCON SAINT LOUIS UNIVERSITY 88.00 KRISTINE QUITALIG PANERIO UNIVERSITY OF PANGASINAN 88.00 3 EARL JOSEPH CRUZAT ALTORINO MINDANAO STATE UNIVERSITY-MARAWI CITY 87.00 MICHAEL ANGELO PINEDA AVILA HOLY ANGEL UNIVERSITY 87.00 MARTIN BENJAMIN LOPEZ BONLEON ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 87.00 CAYLA MARI MANLUTAC CORTEZ DON HONORIO VENTURA TECHNOLOGICAL STATE UNIV. 87.00 GIOVIEL BAUTISTA GUECO HOLY ANGEL UNIVERSITY 87.00 JUAN CARLO RAMOS LATONIO UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 87.00 PATRICK PAUL SUMAT LIWANAG TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF THE PHILIPPINES-QUEZON CITY 87.00 RHON CHRISTIAN ALFARO LONTOC SAN SEBASTIAN COLLEGE-RECOLETOS,CAVITE 87.00 DENNIS COLLETT NATIVIDAD MERCADO MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 87.00 ALYANNA MARI BERAN OCHOA UNIVERSITY OF SAINT LOUIS-TUGUEGARAO 87.00 JAN EFRAIM CASTULO RULLODA NEW ERA UNIVERSITY 87.00 PAUL MARC MIGUEL SANTIAGO VALDEZ SAINT LOUIS UNIVERSITY 87.00 MEGAN GRACE MENDOZA VALIENTE CAGAYAN STATE UNIVERSITY-TUGUEGARAO 87.00 JOHN MICHAEL FARIA VILLARUZ RIZAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 87.00

Here are the successful examinees.