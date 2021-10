DATU ODIN SINSUAT (DOS), Maguindanao — Kulong ang apat na mga lalaki matapos ikinasa ang entrapment operation ng mga otoridad, sa Barangay Tamontaka, sa bayan ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao Martes.

Dalawa sa mga suspek ay mga sundalo at isa ang pulis habang sibilyan naman ang isa pa nilang kasama.

Ayon sa Datu Odin Sinsuat police, nagbenta ang mga suspek ng matataas na kalibre ng armas sa halagang P500,000 sa nagpakilalang poseur buyer nang ikasa ang operasyon.

Nakunan sila ng 5.56mm Bushmaster Rifle, 5.56 AFP Property Rifle, M4 Carbine, cal.45 Rock Island, cal.45 Colt.

Kinumpiska rin ang mga isyung baril sa kanila ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police.

Haharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

- ulat ni Chrislen Bulosan