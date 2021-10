PH Embassy Bahrain, napauwi ang 91 stranded Overseas Filipinos

MANAMA – May 91 Pilipino ang matagumpay na napauwi ng Phillippine Embassy sa Bahrain noong October 6, 2021.

Kasama sa mga nakauwi ay mga menor de edad, pardoned detainees, overstaying overseas Filipinos, mga buntis, medical cases o may mga sakit at mga dating wards ng embassy shelter.

Photo: Philippine Embassy in Manama, Bahrain

Ang Philippine embassy ang nag-asikaso ng repatriation ng mga kababayang na-stranded dahil sa COVID-19 pandemic. Nakipag-negosasyon ang embahada sa Gulf Air para makakuha ng special ticket rate sa karamihan ng repatriates.

Photo: Philippine Embassy in Manama, Bahrain

Samantala, inako naman ng DFA sa pamamagitan ng Assitance-to-Nationals Funds ang tiket ng nalalabing 39 undocumented repatriates.

Ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs (OUMWA) ng DFA at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ang nakipag-ugnayan sa iba-ibang ahensya sa Pilipinas para ma-exempt ang repatriates sa arrival limitations at agad na maihatid sa kani-kanilang quarantine facilities.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Bahrain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website