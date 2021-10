MAYNILA - Iginiit ng grupo ng mga doktor na dapat maging malinaw ang mga criteria kung bakit puwede nang ibaba ang Alert Level 3 sa Metro Manila.

Ayon kay Dr. Maricar Limpin, pangulo ng Philippine College of Physicians, hindi sapat na sabihing nakikita nang bumababa ang COVID-19 cases kung 'di may nakalatag na basehan ng kung ilang porsiyento ang target na makamit para magbaba ng alert level.

"They don't even know kung ano yung dapat na maging basehan how much decrease in then cases, ano yung utilization rate ng mga ospital na gusto nilang tingnan pag umabot ba ng ganito pwede na," ani Limpin sa interview sa TeleRadyo.

Importante rin aniyang may nakahandang intervention ang pamahalaan sakaling makakita ng senyales ng muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Kuwestiyonable rin para kay Limpin kung tama ang mga datos dahil hindi aniya tumutugma ang ipinapakita ng pamahalaan sa nakikita ng mga health worker sa mga ospital.

Payo naman ni Limpin sa publiko maging maingat pa rin kahit ibaba ang alert level dahil marami pa ring hindi bakunado.

"Huwag na ho tayong lumabas kung pupuwede lang ho, i think mas maganda hintayin natin siguro by Christmas baka mas meron tayong mas magandang pagkakataon na talagang medyo mag-enjoy na tayo pero for now mas maganda nang magtuloy-tuloy na bumaba ang kaso ng COVID-19 para maging mas masaya tayo sa Pasko," ani Limpin.

Nitong Miyerkoles ay inanunsiyo na ibababa na sa Alert Level 3 ang Metro Manila simula Oktubre 16.

Sa Alert Level 3, pinapayagan ang balik-operasyon ng mas maraming negosyo.

Bukod dito, papayagan nang pumasok sa mga sinehan ang mga fully vaccinated, at may 30 porsiyentong kapasidad na ang mga ito.

Limitado lang din sa point to point travel ang paglabas ng mga batang may kasama pero bawal pa rin ang mga bata sa mga pampublikong lugar tulad ng parke at palaruan.