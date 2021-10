P6.5 milyong halaga ng ecstasy nasabat sa Pasay

Photo courtesy of Bureau of Customs

Mahigit 3,000 tableta ng party drugs na ecstasy ang nadiskubre sa isang package mula sa Germany Miyerkoles.



Isinilid ito sa 2 improvised pouch na gawa sa tarpaulin sheets.

Sa pagtutulungan ng Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, at Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Inter-Agency Drug at Interdiction Task Group, nasabat ang naturang padala at agad nainspeksyon.

Nang buksan, kumpirmadong ecstasy ang laman ng padala na aabot sa P6,570,500 ang halaga.

Iniimbestigahan na ang mga posibleng sangkot sa pagpapadala ng ilegal na droga na labag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Noong nakaraang linggo, nasabat din ang 100 piraso ng ecstasy na ipinadala mula sa the Netherlands kaya, ayon sa Bureau of Customs, patuloy silang maghihigpit sa border protection lalo’t marami ang mga dumarating na package dahil sa taas ng demand sa e-commerce ngayong pandemya.

Nasa pangangalaga na rin ng PDEA ang mga nakuhang droga.