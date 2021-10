Nigerian nahulihan ng P27-M halaga ng droga sa Bacoor

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Tiklo ang isang Nigerian citizen sa entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at pulisya sa lungsod ng Bacoor, Cavite Martes ng gabi.

Ayon sa PDEA, sangkot umano sa pagbebenta ng ilegal na droga ang 30-anyos na suspek.

Over P27-million worth of drugs was nabbed from a Nigerian during a PDEA-led operation in Bacoor, Cavite



📸:PDEA pic.twitter.com/LQk8k7YnfF