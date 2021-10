MAYNILA - Kumpiyansa ang Department of Tourism na magiging malaking tulong sa mga tourism-oriented establishments ang pagsasailalim sa Alert Level 3 ng Metro Manila ngayong Oktubre, lalo na't papalapit na raw ang holiday season.

Nasa Alert Level 3 ang Metro Manila simula Oktubre 16 hanggang katapusan ng buwan. Sa ilalim ng nasabing alert level, pinapayagan ang balik-operasyon ng mas maraming negosyo.

Kaya naman sabi ni Tourism Secretary Berna Romulo-Puyat, magreresulta ito sa pagbabalik sa trabaho ng mga apektadong tourism workers.

“We welcome the easing of restrictions under the current alert level. The resumption of tourism-related activities in select areas will not only aid hotels and establishments in gradually earning revenue, but will also translate into the restoration of jobs for our displaced tourism workers, especially now that the holiday season is fast approaching,” ani Puyat sa isang pahayag.

Sa ilalim ng IATF Guidelines, papayagan na ang dine-in services sa mga restaurant gayundin ang mga venue para sa meetings, incentives, conferences at exhibitions.

Bukod dito, papayagan nang pumasok sa mga sinehan ang mga fully vaccinated. Hanggang 30 porsiyentong kapasidad lamang ng mga sinehan ang papayagan.

Bubuksan na rin hanggang sa 30 porsyento ang indoor capacity para sa mga fully vaccinated ang mga venues para sa mga social events gaya ng kasal, parties at family reunions at tourist attractions gaya ng museums, parks, public gardens, at iba pang scenic viewpoints.

Hanggang 50-percent capacity naman ang mga ito para sa outdoor venue para sa lahat kahit hindi pa bakunado.

Ayon sa IATF, kailangang fully vaccinated ang lahat ng mga manggagawa ng mga establisimyentong ito at dapat ay walang pagtutol ang mga local government units.

STAYCATIONS

Samantala ang mga specialized markets ng ahensya gaya ng staycations ay papayagan na hanggang 100 porsiyento ng kanilang operational capacity sa ilalim ng Alert Level 3.

“This is also very timely, knowing that that the holiday season is fast approaching. Family gatherings are part of the Filipino culture, which makes this an important period for leisure travels and bookings,” sabi ni Puyat.

Sa ilalim ng inamyendahang guidelines, tanging ang mga DOT-accredited staycation hotels na may Safety Seal certification ang papayagan na tumanggap na ng mga guest para sa staycation.

Maaaring bisitahin ang website ng ahensya para sa listahan ng mga accredited na hotels.

Para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng guests, ang papayagan lang din muna na mag-staycation ay ang mga 18 anyos pataas at dapat ay fully vaccinated na sa COVID-19.

