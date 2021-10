Dahil sa malalaking alon nasira ang mga bahay sa dalawang purok sa Northern Samar at ang iba ay tuluyang linamon na ng dagat. Courtesy: Emily Dula Giray Dahil sa malalaking alon nasira ang mga bahay sa dalawang purok sa Northern Samar at ang iba ay tuluyang linamon na ng dagat. Courtesy: Emily Dula Giray Dahil sa malalaking alon nasira ang mga bahay sa dalawang purok sa Northern Samar at ang iba ay tuluyang linamon na ng dagat. Courtesy: Emily Dula Giray Dahil sa malalaking alon nasira ang mga bahay sa dalawang purok sa Northern Samar at ang iba ay tuluyang linamon na ng dagat. Courtesy: Emily Dula Giray

Umabot sa 43 na mga bahay sa purok 4 at purok 5 ng barangay Baybay sa Catarman, Northern Samar ang na-wash out dahil sa pananalasa ng bagyong Maring.

Dahil sa malalaking alon nasira ang mga bahay at ang iba ay tuluyang inanod patungo sa dagat.

Maliban sa mga bahay, maraming puno din ng niyog ang natumba.

Ayon kay Kagawad Emily Dula Giray, may mga pamilya ngayon na apektado na pansamantala munang sumisilong sa mga kamag-anak.

Pinayuhan na ang mga apektadong residente na huwag nang magtayo muli ng bahay malapit sa tabing dagat dahil mapeligro tuwing may malalaking alon at tuwing may kalamidad gaya ng bagyo.

Nakikipagtulungan na ang mga barangay officials sa lokal na pamalaan ng Catarman para sa relokasyon ng mga apektadong residente.

Apela ngayon ng mga apektadong pamilya na matulungan sila para may maipatayo nang bagong bahay.

-- Ulat ni Ranulfo Docdocan