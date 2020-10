Tulong apela ng mga nasunugan sa QC

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nanawagan ng tulong ang nasa 30 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Barangay Commonwealth sa Quezon City nitong Martes.

Nagpalipas ng gabi sa modular tents sa isang covered court sa Barangay Commonwealth ang mga residente ng Kasunduan Street na nasunugan.

Karamihan sa kanila ay walang naisalba dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy sa magkakadikit na mga bahay.

Isa sa mga nasunugan ang nanay na si Rose Ann. Hindi siya nakatulog magdamag dahil nahirapan din sa pagtulog ang kaniyang 2-buwang sanggol na anak.

Hindi rin niya alam kung saan siya kukuha ng pera para mapagamot ang 3-taong gulang na anak na may sakit sa bituka.

“Sana matulungan kami na maoperahan ang anak ko, nakalabas ang bituka niya, may sakit siya. 'Yung isa ko ring anak sanggol pa lang sana maabutan kami ng tulong kahit gatas lang niya. Wala akong gamit na naisalba kasi importante para sa akin ang maisalba ko ang buhay nila. Sila ang importante,” sabi niya.

Tulad ni Rose Ann, hindi rin alam ni Ethel kung paano sila makakapag-umpisa muli.

“Mahihingi lang naming tulong sana mabigyan kami ng matitirahan ba, saka konting damit at pagkain na rin po,” sabi niya.

Nagpaabot naman ng pagkain at ibang tulong ang mga opisyal ng barangay.

“If ever aayusin ulit 'yung creekside pero dapat 5 meters away na sa creek ang mga bahay nila para safe,” sabi ni Jerome Bordeos, unit coordinator ng barangay.