Pagtalakay sa budget ng DOH, dapat tutukan ng Kamara: Health panel chair

MAYNILA - Dapat tutukan ng Kamara ang budget ng Department of Health (DOH) para sa susunod na taon para matiyak na ilalaan ito sa mga tamang programa, ayon sa isang mambabatas ngayong Miyerkoles.

“Sa Department of Health, kailangan talagang tutukan yung budget nila kasi, athough nag-increase yung budget, tinitingnan natin kung tama ba yung pag-prioritize nila, especially nagkaroon ng merging ng line items nila on health programs,” sabi ni Quezon 4th District Rep. Angelina Helen Tan.

Muling nakabalik sa kaniyang puwesto bilang Health Committee chair ng House of Representatives si Tan matapos pormal na mapalitan kahapon ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco si Taguig-Pateros Rep. Alan Peter Cayetano bilang House Speaker. Pero, nilinaw ni Tan na hindi niya ito hiningi.

Ayon kay Tan, dapat tingnan ang pagtugon ng departamento sa problema sa pandemya, tulad na lamang ng benepisyo para sa health workers, health facilities, at immunization programs.

Ang kabuuang proposed budget para sa DOH sa taong 2021, kabilang na ang para sa National Health Insurance, ay nagkakahalaga ng P203.1 billion.

“As a whole, yung comprehensive health services, yung pagtugon sa COVID-19, hindi ang COVID-19, but yung kabuuang problema ng pangkalusugan—yung health facilities, yung ating data management system, availability of health care workers and yung ating mga immunization programs—we need to review,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo.

Aminado si Tan na apektado siya sa naging gulo sa Kongreso, lalo pa’t marami umanong nakabinbin na bills na kailangang talakayin.

“Somehow, may epekto doon sa pagtakbo ng Committee on Health,” sabi ni Tan.

Isa si Tan sa mga tinanggal ni Cayetano sa pwesto sa naging power struggle sa Kamara.

“Nung tinanggal po ako, lahat ng sympathizers, sabi, 'Babalik ka rin, temporary lang yan.' Kasi nga, nakita siguro ng majority na ako ay naapektuhan lang ng pulitika,” sabi ni Tan.

Wala naman aniya silang masasabi na dahilan para alisin siya sa pwesto.

“I don’t hold any grudges kay Speaker (Alan Peter Cayetano). Sinabi ko yun nung tinanggal ako. Wala po akong naramdaman na galit sa kanya. Alam ko naman, kasama d'yan is pulitika. Pero, wala akong bad relationship sa kaniya,” sabi niya.

Sa kabila nito, handa si Tan na isulong pa rin ang mga panukalang tutugon sa kasalukuyang COVID-19 pandemic.

“Nung tinanggal po ako, wala naman mababago sa aking trabaho. I will push for pending legislations na mag-respond dito sa ating COVID problem,” saad niya.

“I can feel talaga ngayon na united, nagkakaisa, kalimutan na ang mga naging hidwaan,” sabi ni Tan tungkol ka sitwasyon sa Kamara matapos ang leadership change.

Tama rin, aniya, ang naging hakbang ni Velasco na alukin ng puwesto si Cayetano.

“Tama po yun. Mag-set sila ng magandang halimbawa sa ating kababayan. Nakakahiya yung nangyari dito dahil pandemic tayo at may panahon pa kaming magkaroon ng ganitong pagtatalo sa Kongreso.”

Dagdag niya, “I think napaka-gentleman ni Speaker Lord Allan na i-extend yung kaniyang kamay, at siya mismo mag-peace offering at tapusin na lahat.”

Maganda rin, aniya, ang epekto nito sa mga miyembro ng Kamara dahil ang tiwala at kumpiyansa sa kaniyang pamamahala ay nandoon.