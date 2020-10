Mga container vans na ginawang quarantine facility, binuksan sa Muntinlupa

MAYNILA - Binuksan na ng Department of Public Works and Highways at ng Muntinlupa City ang isang COVID-19 quarantine facility na may 144-bed capacity sa Pacwood Site sa Barangay Tunasan sa naturang lungsod.

Ayon sa mga opisyal, nagkakahalaga ito ng P45 milyon.

Nasa 36 na shipping container ang inayos para maging isolation center ng mga COVID-19 patients at maging sa mga probable o suspected cases. May kwarto rin para sa mga medical frontliner na magmamando ng pasilidad.

Bawat kwarto ay may sariling CR, aircon at bed supplies. Bawat pasyente ay bibigyan ng essential bag na may hygiene kit, bed sheet, towel, vitamins, thermometer at iba pa. Maglalagay rin ng WiFi connection sa pasilidad.

Ayon sa Muntinlupa LGU, may 5 na silang quarantine site pero kailangan pa rin magdagdag dahil may mandatory self-isolation policy ang lungsod para sa mga suspected cases at kahit yung nag-aantay ng resulta ng swab test.

Ayon sa DPWH, magbubukas pa ng 200-bed capacity facility sa Filinvest Tent parking area sa lungsod.

May 4484 COVID-19 cases na ang Muntinlupa. 186 ang active cases, higit 600 ang probable o suspected cases at 148 ang namatay. Higit 4,000 na ang gumaling.--Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News