May 'risk' pa rin: One seat distance sa public transport inalmahan

Sa utos ng Department of Transportation, puwede nang isang bakanteng upuan ang agwat ng mgapasahero basta't may plastic barrier sa pagitan nila o gagamit ng UV light sa pagdi-disinfect. Mark Demayo, ABS-CBN News / File Photo

MAYNILA - Umalma ang isang eksperto mula sa University of the Philippines sa utos ng transportation authorities na gawing "one seat apart" ang agwat ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan, kabawasan sa 1-metrong distansiyang nauna nang ipinatupad.

Paliwanag ni Dr. Guido David ng OCTA research group, ang ano mang uri ng pagbabawas sa physical distancing ay delikado para sa mga pasahero.

Naniniwala ang grupo na may "risk" pa rin o posibleng magresulta sa hawahan lalo na sa mga lugar na may mataas pa rin na COVID-19 cases gaya ng Metro Manila.

"Ang mangyayari kasi sa public transportation, kapag nagkaroon na ng overcrowding, kahit naka-face mask at naka-face shield tayo, tataas ang risk ng community transmission lalo na kung may potential na super spreader. So tumataas ang risk natin, tumataas ang chances na may ma-infect na ibang tao doon kung mayroon mang may COVID," ani David sa panayam sa Teleradyo.

Watch more in iWant or TFC.tv

Sa utos ng Department of Transportation, puwede nang isang bakanteng upuan ang agwat ng mga pasahero basta't may plastic barrier sa pagitan nila o gagamit ng UV light sa pagdi-disinfect.

"It was arrived at as a matter of consensus and it is based on science, it is based on studies. We needed really to open the economy because the lockdowns have been causing poverty and malnutrition on the part of our children," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Maaalalalang naunsyami noong Setyembre ang pagbabawas ng distansiya sa pagitan ng mga pasahero matapos ulanin ng batikos sa pangambang sisirit muli ang bilang ng mga magkakaroon ng COVID-19.

Dati na ring nagbabala ang ilang awtoridad sa maling paggamit ng UV light, lalo't wala pa namang masyadong pag-aaral na nagsasabing nakakapatay ito ng mga virus.

Nauna nang sinabi rin ng ilang eksperto na dapat manatili ang 1-meter rule hangga't mataas ang bilang ng COVID-19 cases.

Pero ayon sa DOH, halos wala namang nagbago sa public transport distancing protocol.

"Kapag tiningnan, parang hindi naman talaga in-ease 'yung measure. Kailangan lang magkaroon ng message na mas maayos at mas maliwanag sa ating mga kababayan kaya ginamit 'yung one seat apart to communicate properly ito pong protocol na kailangan may distansiya na gagawin sa ating mga transport vehicles na ginagamit," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa utos ng Department of Transportation, sinabing maglalabas ng clarificatory memorandum circular ang LTFRB para maipaliwanag nang husto ang polisiya at kailan ang pagpapatupad nito.

Inaasahan ding maglalabas ng detalye ang ahensiya kaugnay ng iba pang hakbang para sa dagdag-kapasidad sa transportasyon.

— Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News