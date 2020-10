Loading, unloading tents para sa EDSA buses sa isang barangay inalmahan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Umaalma ang opisyal ng barangay na sapul sa bus rerouting scheme sa EDSA sa paglalagay ng Metropolitan Manila Development Authority ng tolda o loading and unloading tents sa mga bangketang malapit sa mga kabahayan.

Sa kanto ng BIR Road at Quezon Avenue inilagay ang mga tent na nagsilbing loading and unloading area ng mga sasakay at bababa sa ilalim ng bagong EDSA bus rerouting scheme. Nakalagay ito sa mismong bangketa, na kalapit ng ilang kabahayan sa Barangay Central.

Ayon sa barangay chairman ng Barangay Central na si Rosa Magpayo, makaapekto ito sa kalusugan ng mga residente.

"Dahil sa usok... Pasok na sa loob ng bahay nila eh. Kahit informal settler 'yang mga iyan, tao pa rin iyan," ani Magpayo.

Nasa mahigit 3,000 pamilya ang sakop ng barangay.

Nagkakahalo na rin sa kanto ang mga residente, pasahero, barker ng bus at iba pa, bagay na pinalagan ng ilang residente.

"Mahirap na nga po ang buhay namin eh," ayon sa isang residente.

"Hindi naman po sila bumibili sumasakay lang po sila nang dire-diretso," dagdag niya.

Inabisuhan na ng MMDA clearing team ang mga vendor sa lugar na baklasin ang mga estruktura, at kung hindi, paaalisin na sila roon.

Nanawagan naman ang isang vendor na pagbigyan silang kumita ngayong may pandemya pa rin.

"Hirap na hirap na kami eh. Walo ang anak ko, ito lang ang binubuhay ko sa walo," ayon sa vendor.

Handa naman daw ang MMDA na pag-usapan ang mga agam-agam ng barangay oras na pormal na idulog ng opisyal ang mga ito, ayon kay MMDA EDSA traffic chief Bong Nebrija.

"'Yung reklamo ng barangay we told her [barangay chairman] to write it down. 'Yung mga inconvenience ng mga residente, we can take it into consideration. Kung mayroong nakaharang sa bangketa, na wala nang madaanan ang mga tao then we need to clear it," ani Nebrija.

"If we will impose the building code na may 2 meters sidewalk and 2 meters easement baka wala nang matira sa mga kababayan natin dito," ani Nebrija. -- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News