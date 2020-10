Iriga City puspusang naghanda dahil sa Bagyong Ofel

Photo courtesy of LGU-Iriga

IRIGA CITY, CAMARINES SUR — Puspusan pa ring naghanda ang lalawigang ito kahit hindi direktang dinaanan ng Bagyong Ofel.

Isinailalim sa Red Alert Status ang lalawigan umpisa Martes ng gabi, kaya nagpulong agad ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Iriga para paghandaan ang posibleng pagbabaha sa low-lying areas ng lungsod tulad sa central business district.

Inihanda na rin nila ang water assets para mabilis maka-responde.

Sa ngayon, wala pang naiuulat na baha at landslide sa lungsod.

Panawagan ni Mayor Madel Alfelor, sumunod sa awtoridad oras na magpatupad ng pre-emptive evacuation.

Photo courtesy of LGU-Iriga

“I humbly appeal to all those people and families na nasa vulnerable areas pagsinabi na pong mag-preemptive evacuation agad nang magpuntang evacuation centers,” aniya.

Tiniyak ng alkalde na nakahanda ang mga eskwelahan na gagamitin bilang evacuation centers pero possible umano itong kulangin kapag istriktong ipinatupad ang social distancing sa loob ng mga silid-aralan.

Plano ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng Rapid Anti-Body Test bago dalhin sa evacuation areas ang mga maaapektuhang residente.

"Gagawin natin ang lahat ng measures para hindi mainfect ang bawat isa, if ever, magrarapid test tayo," aniya.

Target ng LGU ang zero casualty, kaya hinihikayat nito ang publiko na agad ipagbigay-alam sa 24/7 hotline number ng LGU na 0921-903-39-33 ang mga pangyayari sa kanilang lugar.