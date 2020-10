Ilang senior, teenager hati sa hirit na payagan silang lumabas habang quarantine

MAYNILA - Nakakakita ng kaunting pag-asa na muling makapaghanapbuhay ang 65 anyos na si Mely Pascua nang mabalitaang pinag-aaralan ng coronavirus disease (COVID-19) inter-agency task force ng bansa na payagang makalabas ang mga taong 18 hanggang 65 anyos.

"Dinadaan ko po sa pagtitinda para kumita nang kahit kaunti, para po sa aking maintenance," ani Pascua.

Gusto na rin ng 18 anyos na si Robelyn Bo na luwagan ang panuntunan at payagang makalabas ang teenager na tulad niya para makatulong sa kaniyang magulang.

"Instead na parents mo pa kasi meron silang work or busy sila ikaw na mismo puwede mo na gawin on your own kasi nasa legal age ka naman na eh," ani Bo.

Pero ang 60 anyos na si Floserpida Bolisay na kasama ang maliliit na apo sa bahay, hindi pabor dito.

"Huwag muna... Kasi iyan ang madaling tamaan ng ano eh, COVID eh. Huwag muna. At 'tsaka 'yung mga bata kung puwede huwag muna para hindi makagala-gala. May mga kasama ako sa bahay, at kung mahawa naman, kawawa naman," ani Bolisay.

Nasa 15 hanggang 65 anyos ang inirerekomenda sa IATF na makalabas ng bahay.

Batay sa datos ng Department of Health (DOH) noong Oktubre 11 na sinuri ng ABS-CBN Data Analytics Team, malaking bilang ng confirmed COVID-19 cases sa bansa ay mula sa 20 anyos hanggang 49 anyos.

Bagama't maliit ang fatility rate sa nabanggit na age range, maaari silang makahawa lalo na sa mga vulnerable sector.

Lumabas din sa pagsusuri na ang mga may edad 50 anyos pataas na tinamaan ng COVID-19 ay mas mataas ang tsansang mamatay sa sakit.

Sakali mang payagan, paalala ng DOH sa mga mas bata at matatanda na sumunod sa minimum health standards.

"Kung mapayagan man po 'yan ay talagang naka-face shield lagi, naka-face mask, may physical distancing, huwag munang pupunta sa mass gatherings at saka lagi pong maghugas ng kamay," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News