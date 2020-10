Hotel na pinayagang magpa-staycation ininspeksiyon ng DOT

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Ininspeksiyon ngayong Miyerkoles ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat ang isang hotel sa Taguig City para matiyak kung sumusunod ang establisimyento sa mga panuntunan sa pag-o-operate.

Ang naturang hotel kasi ang isa sa 10 hotel sa Metro Manila na nakakuha ng certificate of authority para makapag-accommodate ng mga bisita sa "staycation" o pagbabakasyon sa loob ng hotel.

Ayon kay Puyat, maraming ibang hotel ang nag-apply para payagang makapag-operate na rin matapos ang 6 na buwang bagsak ang kita bunsod ng COVID-19 pandemic.

Watch more in iWant or TFC.tv

Magugunitang noong Setyembre, inanunsiyo na pinapayagan na ang staycation sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine, kasama ang Metro Manila.

Pero tanging mga hotel umano na may 4-star at 5-star rating ang papayagan ng Department of Tourism na magpa-staycation.

Ayon kay Puyat, makatutulong ang pagpapa-staycation para bigyan ng "sence of normalcy" ang mga tao na gustong makapag-relax nang ligtas.

Gusto rin ni Puyat na mapatakbo ang industriya ng turismo kahit paunti-unti, at bigyan ng trabaho ang mga nasa sektor.

Humanga naman si Puyat sa health protocols na ipinatupad ng hotel sa Taguig dahil mayroon itong antigen testing plan, na mismong sinubukan ng kalihim. Lumabas ang negative result ng test niya sa loob ng 20 minuto.

Tutol naman si Puyat na maging isolation o quarantine facility ang mga hotel na nago-operate para sa staycation.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News