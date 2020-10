Gabinete inirekomendang iklian sa 4 oras ang quarantine curfew — Malacañang

MAYNILA — Pabor ang Gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na paikliin sa 4 na oras ang curfew na pinaiiral habang may community quarantine dahil sa COVID-19, ayon sa Malacañang.

Sa isang panayam, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na karamihan ng local government units ay nagpapatupad ng curfew na 10 p.m. hanggang 5 p.m., pero inirerekomenda ngayon ng Gabinete na paikliin ito sa pamamagitan ng mga ordinansa.

“Bagama’t iyong iba po kasi nagkaroon naman ng maagang curfew. So, ang desisyon po ng Gabinete, irekomenda na nga sa lahat ng mga local government units na paikliin na iyong curfew,” ani Roque.

Watch more in iWant or TFC.tv