Doktor, gumaling sa COVID-19; ama nitong doktor rin, pumanaw dahil sa naturang sakit

MAYNILA - Nagpapalakas pa ngayon ang isang 28-anyos na doktor matapos gumaling sa COVID-19. Pero ang naging mas mabigat para sa kaniyang tanggapin ay ang pagkahawa at pagkamatay ng kaniyang ama.

Ayon kay Dr. Mark Nicholas Santos ngayong Miyerkoles, doktor din ang kaniyang 60-anyos na ama na nagtatrabaho sa Cavite.

“Sa paghawa po, may burden sa akin na iniisip na baka ako yung nakahawa. Pero may posibilidad din po na nahawa siya doon sa mga pasyenteng tinitingnan niya sa Cavite. Posible po na doon sa mga pasyente niya, posible din po sa akin,” sabi ni Santos sa panayam sa TeleRadyo.

Kahit hirap magsalita dahil nahahapo pa rin at may nakakabit pa sa kaniyang oxygen, ikinuwento ni Santos na hanggang ngayon ay hindi niya alam kung paano siya nahawa ng sakit gayung protektado siya sa pinapasukang pampublikong ospital. At dahil may sakit sa puso, hindi naman siya ang frontliner sa COVID patients.

“Sa totoo lang, hindi ko po alam kung saan ko siya nakuha. May mga sintomas lang po akong naramdaman. Tapos, bago ko po malaman na positive ako, na-admit na ako sa ospital,” sabi niya.

Buwan nang Agosto nang magkasakit siya, at sinundan naman ng kaniyang ama na pumanaw din ng buwang iyon matapos ma-confine sa ospital nang apat na araw.

Sa karanasan niya, nakaramdam siya ng matinding lagnat at bagsak ang kaniyang katawan. Hirap daw siyang tumayo ng ilang araw.

“That time, yung daddy ko po yung nag-aalaga sa akin sa bahay, kasi kaming dalawa lang po magkasama sa bahay. Siya nagtse-check up sa akin nun. Pinapakinggan niya baga ko. Kinukuha niya temperature ko. So, may close contact po kami,” kuwento niya.

Sa ika-anim na araw ng onset ng simtomas, doon lamang siya nakaramdam ng kahirapan sa paghinga. Tiniis niya umano ito nang may tatlong araw pa, sa pag-aakalang pagod lamang.

“Inabutan po ako ng mga 3 araw na natanggap ko sa sarili ko na nahihirapan na po talaga, parang nalulunod yung pakiramdam. Doon na ako nagsabi,” sabi niya.

Ilang araw ang makalipas ay isinugod na rin sa ICU ang kaniyang ama dahil din sa hirap sa paghinga. Nagkaroon din ng trangkaso ang kaniyang ama.

“At that time, ’di ko pa nalaman. Ayaw pa ipasabi sa akin ng mga kamag-anak. Pero daddy ko po mismo'ng nag-text sa akin. Sabi niya lang, for admission. Umiyak na po ako. Sobrang nag-alala ako. Tinawagan ko asawa ko. Ikinuwento niya na buong araw pala, hirap na yung daddy ko nun. Nung gabi lang po talaga ‘di na niya kaya, saka lang dinala sa ospital,” sabi niya.

Ikinuwento ni Santos na lagi pa rin silang nagpapalitan ng text messages ng kaniyang ama habang sila’y parehong nasa ICU sa magkahiwalay na ospital.

“Pinag-uusapan namin sana makauwi na siya. Alala pa niya, sana una akong gumaling, paunahan kaming gumaling. Inaalala pa niya yung anak ko, kuya ko, yung hospital bill,” sabi niya.

Sa kanilang huling pag-uusap, sinabi pa ng kaniyang ama na improving na ang kondisyon nito.

Pero kinabukasan na niya nalaman ang masakit na balitang pumanaw na ang ama.

“May nagsabi sa akin, brod ko siya sa ospital. Siya nag-inform sa akin na yung daddy ko po na-try irevive, pero ‘di na rin kinaya, matagal na masyado,” sabi niya.

Ani Santos, wala siyang ibang pinaghuhugutan ng lakas ng loob kung 'di ang Diyos at ang kaniyang asawa at anak.

Unti-unti na rin tinatanggal niya ang guilt sa sarili dahil “ayaw ng daddy ko na isipin ko 'yan, lalo na nasa recovery period pa ako.”



Ipinagpapasalamat din niya ang mga kamag-anak, mga katrabaho at mga kaibigan na tumulong bilang kaniyang support system sa panahong ito.

Hiling niya na sana, maging aral din sa publiko ang kanilang pinagdaanan, lalo pa’t wala pang masyadong pag-aaral o pananaliksik hinggil sa sakit na COVID-19.



“Unpredictable po ang course ng sakit na yan—bata, matanda, pwedeng ikamatay. Gusto ko po sana panawagan na rin sa publiko: Please, follow natin yung guidelines na ibinibigay sa atin ng government, ng DOH. Alam ko po mahirap. Tulad ko, ‘di ko nakikita pamilya ko, namatayan po ako. Pero, sana 'wag tayo maging pasaway,” sabi niya.

Para naman sa ama, kahit wala na ito ay nais pa rin niyang ipaabot ang pagmamahal niya.

“Gusto kong sabihin sa kanya na mahal na mahal ko daddy ko. Ang tagal kong ‘di nasabi sa kanya. Lagi po kasing busy. Alam ko, proud po siya sa akin na naka-survive ako, na alam ko po yun ang gusto niya,” sabi ni Santos.

Humingi rin siya ng paumanhin dahil bilang anak, hindi niya natugunan ang responsibildad na alagaan ang ama sa panahong kailangan siya.

“Gusto ko pong mag-sorry sa kaniya. Alam ko naman pong naintindihan niya,” sabi niya.

Kung maging matagumpay man siya sa hinaharap, nais niyang ipagpasalamat ito sa ama.



“Lahat ng gagawin ko, if ever maging successful man, gusto ko pong sabihin sa kanya, 'di po mangyayari lahat yun kung wala po siya,” sabi ni Santos.

Tiniyak din niyang mananatiling buhay ang alaala ng ama sa kaniyang anak.

“Kahit hindi niya po abutan na tumanda yung anak ko, sisiguraduhin ko na kilala siya at aalalahanin siya ng anak ko 'pag tumanda na po. Ikakatuwa niya po 'yun,” dagdag niya.