'Dating paraan ng pamumuhay di na maibabalik dahil sa COVID-19'

Pitong buwan na ang community quarantine sa Pilipinas, na itinuturing na pinakamahaba at pinakamahigpit sa buong mundo.

Kaya naman hindi nakapagtataka kung may mga gaya ni Adoracion Gascon na ramdam na ramdam na ang hirap.

"[Sana] matapos na ang lahat ng 'to at lahat maka-move on na sa kahirapan na 'to," ani Gascon.

Gustuhin man ni Gascon na bumalik sa nakagawian, tila hindi na ito puwede ayon sa Department of Health (DOH).

"We are all experiencing this pandemic and quarantine fatigue.. Hindi na tayo babalik sa dati kaya may tinatawag tayo na new normal," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Kung may maganda mang balita, ito ay ang patuloy na naoobserbahan ng University of the Philippines OCTA Research Group na pagbuti sa datos ng COVID-19.

Base sa ulat ng grupo noong Oktubre 12, sa National Capital Region, walang local government unit (LGU) na nagtala ng 2 magkasunod na linggong mataas na kaso.

Sa katunayan, mas mababa na umano sa 1,000 ang naitatalang kaso sa rehiyon.

Gayunman, inirekomenda ng grupo sa pamahalaan ang posibilidad ng pagpapatupad ng mas mahigpit na quarantine status sa ilang lugar matapos makitaan ng pagtaas sa bilang ng kaso.

Kabilang dito ang Bauan sa Batangas, Calbayog sa Western Samar, at General Trias sa Cavite.

Kailangan ding pagbutihin ang testing sa ilang lugar sa Mindanao, kung saan mataas ang positivity rate, gaya sa Butuan, General Santos, Cotabato City, Marawi, at Cagayan de Oro.

Una nang umapela si Presidential Spokesperson Harry Roque sa OCTA Research na huwag nang isapubliko ang kanilang rekomendasyon pagdating sa quarantine status.

Iginiit ni Roque na ang pag-anunsiyo ng quarantine status ay gawain ng pangulo, at mahalagang makagawa ito ng desisyon nang walang pressure mula sa publiko.

Pero ayon kay Guido David, UP professor na miyembro ng grupo, ang gusto lang nilang mangyari ay matawag ang pansin ng mga lokal na pamahalaan sa bilang ng kanilang kaso kompara sa ibang LGU sa bansa.

"We respect their decision. Ever since naman ang recommendations namin ay based lang sa numbers," ani David.

Bagaman umusad na ang ilang hakbang para matugunan ang COVID-19 crisis, para sa Department of Health ay kailangan pa ring sumunod sa panuntunan lalo't papalapit na ang Pasko.

"Kapag sa GCQ (general community quarantine), for example, nakalagay po diyan na non-essential work gathering shall strictly be prohibited," ani Vergeire.

Nakapagtala ngayong Miyerkoles ang DOH ng higit 1,910 dagdag na kaso ng COVID-19, ang pinakamababang bilang na naitala sa isang araw simula noong Setyembre 22.

Dahil dito, pumalo na sa 346,536 ang kabuuang bilang ng mga nagkaka-COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 46,227 ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit.

May 78 namang namatay dahil sa sakit para sa 6,499 kabuuang bilang, ayon sa DOH.

Nakapagtala din ang DOH ng 579 bagong gumaling sa sakit kaya tumaas sa 293,860 ang total recoveries. -- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News