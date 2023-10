Unidentified Filipino caregiver also injured in Hamas attack in Israel

MANILA — An unidentified Filipino caregiver was also reportedly injured in the attack of Palestinian Hamas militants in Israel.

Amie Afable, who works at an agency for Filipino caregivers in Israel, said she recently visited a male caregiver at a hospital in Tel Aviv, who was shot in the shoulder.

In a video take by Afable, the patient narrated how he encouraged his employer to flee from their house as he heard the gunshots and shouting drawing near. But the employer refused.

"Nine-nerbyos na ako, kasi malapit lang ‘yung putukan, tapos may mga taong nagsisigawan. Naririnig ko yung mga terorista yun,” the patient said in the video.

“Dinala ko pa yung alaga ko sa sala eh. Kasi nasa higaan, umaga ‘yun eh. Kasi ayaw niya talaga. Ilang beses ako, paulit-ulit, ayaw niya. (Ayaw niyang pumasok sa shelter?) Oo. Sabi noong anak, kung ayaw niya pumasok, hayaan mo nalang siya diyan, kung ano ang mangyari, takbo ka,” he added.

“Sa shelter, pabalik-balik ako, tinitingnan ko yung alaga ko, baka may ligaw na bala, tamaan… Hanggang sa sinisira na, binubuksan na nila ‘yung harapan ng bahay namin. Naka-lock. Sinisira na nila. Ang ginawa ko, takbo na ako. Hindi ko na makuha ‘yung alaga ko,” the patient said.

Afable said the Filipino caregiver has no family in Israel, that is why his fellow caregivers and volunteer Filipinos extend help.

“Talagang nakakaawa ang kalagayan niya. Wala siyang nailigtas na kahit ano. Lahat nasunog doon sa apartment niya. Nag-decide ako na dalhan siya ng damit, kaunting pagkain,” Afable said.

“Wala siyang pamilya rito, pamilya niya yata nandiyan lahat sa Pilipinas. So yung mga volunteers, saka yung mga kasamahan niya, dinadalaw siya sa ospital araw-araw. Dinadalhan siya ng pagkain,” Afable added.

While Tel Aviv is some distance away from the border, where fighting is fierce, Afable said she can’t help but still be worried.

She gets emotional describing the situation in Israel, where she saw the worst attack in the over four decades she’s been there.

“Once na nag-alarm, o nag-siren, talagang tatakbo ka sa shelter… Talagang nakaka-trauma ‘yun. Sa gabi hindi ka talaga makakatulog, kasi… baka bigla na lang bombahin ka, bigla na lang may makapasok rito… Talagang nag-iingat kami rito lahat,” Afable said.

Still, she and many other Filipinos opted to stay in Israel. They are instead asking for prayers for the fighting to stop soon.

