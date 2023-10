Tanggap na ng pamilya Castelvi ng San Fernando, Pampanga na wala na ang kaanak nilang si Paul Vincent na caregiver sa bansang Israel na nasawi sa giyera.

Tinanggap na rin nila sa tulong at pakiusap ng manugang na hindi muna iuuwi sa Pilipinas ang mga labi ni Paul Vincent.

"Magmakaawa yung manugang namin na ayaw nyang ipabiyahe nang nag-iisa si 'Pol-Pol', ang gusto niya pagbiyahe niya pauwi, magkakasama silang pamilya. So nakiusap siya sa amin na ipapa-cremate na yung body ni ano, so wala na kaming magagawa kung sa December pa siya uuwi, mabubulok na yung body ni Paul," ani Castelvi.

Walong buwan kasing buntis ang asawa ni Paul at hindi na rin ito binigyan ng clearance ng doctor na makabiyahe pauwi ng Pilipinas. Pagkapanganak nito, isasabay na ang pag-uwi ng apo sa abo ni Paul Vincent.

Isa pang pinoproblema ngayon ama na si Mang Nick, kung paano maitataguyod ang asawa, mga anak at apo ngayong wala na ang breadwinner ng kanilang pamilya.

“Pol-Pol is the breadwinner of the family, so hindi mo siguro maiaalis sa akin na aalalahanin yung mga pangangailangan namin this coming months or maybe years for the good of the family, I don't need those promises, I need action," ani Castelvi.

Malaki ang pasalamat ng kanilang pamilya sa kaliwat kanan na pangako ng tulong para sa kanila, pero anila, sana hindi mapako at maglaho ang mga ito.

“Maraming mga pangakong ganyan, hindi mo naman siguro maiaalis sa akin na may pa akong natitirang 3 anak, kasama namin dito, 2 apo, asawa, nagmamaintain yung asawa ko. I need assurance not promises," ani Castelvi.

Umaapela rin ngayon ang pamilya na bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Paul Vincent.

“I am calling the attention of our beloved president please do something to justify the death of my son, do something, you are the most powerful person in this country… please do something. Walang ginagawang masama, naghahanapbuhay lang to support us, mabuting tao, mabait na tao," aniya.

Sa ngayon, patuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng mga Israeli at Hamas. patuloy pa ring dumarami ang mga inosenteng tao na nasasaktan at namamatay.

-- Ulat ni Gracie Rutao