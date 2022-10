Video by Johnson Manabat, ABS-CBN News

Mabilis na binaha ang ilang kalsada sa Lungsod ng Maynila kasabay ng biglang buhos ng malakas na ulan bago mag alas-2 ng hapon ngayong Huwebes.

Wala pang 15-minutong bumubuhos ang malakas na ulan, baha na agad ang mga kalye ng ng TM Kalaw at Ilang parte ng Taft Avenue sa lungsod.

Gutter-deep ang lalim ng baha sa malaking parte ng T.M. Kalaw na nagresulta sa matinding traffic din sa lugar.

Marami ding mga sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada ang hindi na naialis ng mga may-ari nito kaya inabutan ng baha.

Naipon din ang mga pasahero na nastranded sa mga gilid ng mga pribadong establisimyento habang nagpapatila ng ulan.

Sa kahabaan ng Taft Avenue, baha din ang kanto ng United Nations Avenue.

Baha din tapat ng NBI Headquarters at UP-Philippine General Hospital.

Maraming mga pasahero ang nahirapang makasakay agad sa mga pampublikong bus at jeepney dahil karamihan sa mga ito ay punuan na.

May mga lumusog pa rin sa baha at tinawid ang mga kalye ng Kalaw at Taft Avenue.

Tumagal ang ulan ng halos 2 oras lang pero ang traffic matagal na ininda ng mga motoristang inabutan ng pag-ulan.

Samantala, nakaranas rin ng malakas na ulan ang bahagi ng Quezon Avenue sa may Sto. Domingo, Quezon City bandang alas-2:15 ngayong hapon, dahilan para bumagal naman ang daloy ng mga sasakyan sa kalsada.

—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News