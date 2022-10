Watch more News on iWantTFC

Nagpunta sa Manila South Cemetery ang pamilya ni Rosalie Latoreno para dumalaw sa puntod ng kaniyang ina.

Laking-pasasalamat umano niya na niluwagan na ang COVID-19 restrictions para sa darating na Undas.

"Dati hindi talaga kami nakakapunta, bawal talaga magpapasok dito," ani Latoreno.

Isa ang Manila South Cemetery sa mga malalaking sementeryo na puspusan na ang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga tao para sa Undas.

Nakapaskil na ang mga paalala sa mga bibisita.

"Nagkabit na kami ng tarpaulin para mabasa ng mga may kapamilya dito sa loob, para makita nila 'yong mga paalala, ano kailangan gawin, oras ng dalaw. Nagpa-tree cutting na rin po," ani Vicente Miguel Garzo, admin staff sa sementeryo.

Sa inilabas ng paalala ng Manila city government, simula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2 ay hindi papayagang makapasok sa Manila North Cemetery at Manila South Cemetery ang hindi pa bakunado pati mga may edad 12 pababa.

"Mayroon na tayong inspection area na nandoon 'yong ating mga kapulisan sila na 'yong naka-assign para mag-inspect ng vaccine card," ani Roselle Castañeda, officer-in-charge ng Manila North Cemetery.

Bukas ang mga sementeryo sa mga nabanggit na petsa mula alas-5 ng madaling-araw hanggang alas-5 ng hapon.

Bawal ang ano mang uri ng sasakyan pero wala anilang dapat ipag-alala ang mga senior citizen at persons with disabilities dahil may inihahandang wheelchair.

Open space man ang mga sementeryo, hinihikayat ng mga pamunuan na magsuot pa rin ng face mask ang mga bibisita.

Hindi rin papayagan ang mga nagtitinda ng pagkain, bulaklak at kandila sa loob ng mga sementeryo sa panahon ng Undas.

Kasado na rin ang security plan ng Manila Police District (MPD).

"Pagdating ng October 31, November 1 and November 2, 'yong full blast deployment natin, kulang-kulang 1,500 'yan," sabi ni MPD spokesperson Maj. Philipp Ines.

Nagpaalala ang MPD sa mga pupunta sa sementeryo na bawal magdala ng baril, patalim o ano mang matutulis na bagay na puwedeng makasakit, flammable materials, alak, at mga bagay na lumilikha ng ingay. Bawal ding magsugal.

Hanggang Oktubre 25 lang pinapayagang maglinis, magpintura at meg-renovate sa mga puntod, habang bawal muna ang libing at cremation mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 3.

Sa Marikina, sinimulan na ring linisin ng lokal na pamahalaan ang mga sementeryo sa lungsod.

— Ulat nina Raya Capulong at Jose Carretero, ABS-CBN News