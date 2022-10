Dating OFW sa Italya na nagtagumpay sa negosyo, nagpapa-aral ng mga kabataan

CAVITE, PHILIPPINES - Nagbunga ang sipag at tiyaga ni Ringgo Anacan matapos ang halos sampung taong pagtatrabaho bilang domestic worker sa Italya.

Graduate ng Bachelor of Science in Physical Therapy si Anacan pero paglilinis ng bahay ang kanyang naging trabaho sa abroad.

“Nagtatrabaho ako sa bahay ang tawag po namin doon ay laboro domestico o domestic helper. Naglilinis po ako ng bahay ng mga Italyano. Nag-dog-sitter, nag-aalaga ng matanda, nag-ga-garden, ’yun po ang trabaho ko sa Italy,” kuwento ni Ringo Anacan, dating domestic worker sa Italya.

Nabigyan siya ng magandang pagkakataon nang makilala niya ang isang real estate company na nagbukas ng negosyo sa Italya.

“Habang nasa abroad ako at natuto ako financially, pinahalagahan ko yung aking mga investment saka yung aking kinikita. Pag-uwi ko ng Pilipinas para makatulong din ako sa aking community, nag-invest ako dito sa Pilipinas ng mga farm property,” wika ni Anacan.

Sa kabila ng pandemya noong isang taon, nagpasya si Anacan na iwanan ang real estate business upang magtayo ng sariling negosyo.

Matagal na rin niyang pinangarap na magkaroon ng sariling eco-tourism farm kaya sinimulan niya ang Kabutihan Farm sa Amadeo, Cavite ilang taon bago pa man siya nagbalik-Pilipinas.

‘Nag-go-grow po kami ng organic mushroom, yung mushroom na ‘yan ginagawa naming mushroom burger, mushroom chicharon, mushroom shanghai, mushroom bagoong, kung ano-ano pong tipo ng mushroom,” dagdag ni Anacan.

Organic and mga pagkain ang sini-serve sa Kabutihan Farm kung kaya dinarayo ito ng mga tao mula sa iba-ibang lugar.

“Satisfied kami sa food na kinain namin lalo na yung seafood, panalo talaga. Sauce pa lang babalikan talaga. Siguro sa susunod, dadalhin din namin yung family namin,” sabi ni Joseph Bayani, bumisita sa Kabutihan Farm.

“Sobrang na-enjoy namin lalo na yung seafood sauce pa lang sulit na mag-e-enjoy lahat ng pupunta rito kaya punta na,” wika ni Kathleen Jacinto, bumisita sa Kabutihan Farm.

Sinamantala rin ni Anacan ang pagkakataon na makapagbukas ng isang business franchise para mabigyan ng pagkakakitaan ang mga kababayan.

“Nakapag-open po kami ng isang franchising concept na Follo and Fouco, ito po’y litson manok. Dahil ako po’y OFW sa Italya na nagluluto sa amo ng manok na masarap, so dinala ko po dito yung concept. May labing limang franchise na po kami ngayon,” kwento ni Anacan.

“Nakita ko po yung potential ng business nung nakita ko na mas maganda pala na meron silang Italian at Pinoy style chicken ‘yun yung nag-decide kaming mag-franchise,” wika ni Engr. Ronaldo Estrada, franchisee.

Dahil sa tagumpay ng kaniyang negosyo, 28 estudyante na ang kanyang pinag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Cavite.

“Ngayon po 25 na po yung ating schoolars sa high school at meron po tayong tatlong college at nakapagtapos na po tayo ng dalawang kolehiyo,” dagdag ni Anacan.

“Ang papa ko OFW po siya sa Saudi, na lay-off po siya, isa siyang bus driver. Nung time na yun hindi ko alam kung saan ko kukunin yung final na tuition fee ko pero binigay ng Diyos si Sir Ringgo at tinulungan niya po ako para sa full payment ng lahat ng kulang ko na tuition fee. Sinagot ni Sir Ringgo at Kabutissimo Foundation," wika ni Richmond Tuldingpas Jr., natulungan ni Anacan.

Regular din siyang nagbibigay ng feeding program at livelihood training para sa mga gustong mag-negosyo at mabigyan ng trabaho ang ilan niyang kababayan sa Cavite.

“The concept is we spread kabutihan by sharing the Kabutihan concept. Buy one, share one burger, kapag kumain ka ng isang kabutihan burger magbibigay kami ng isang burger para sa mga bata.Tapos yung proceed po nito ng ating Kabutihan Farm, automatic portion ay napupunta sa Kabutissimo Foundation,” paliwanag ni Anacan.

Nais ni Anacan na palakihin pa ang kanyang negosyo upang mas marami pa siyang kabataan na matulungan.

