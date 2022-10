MAYNILA — Kahit napirmahan na ang batas para ipagpaliban ang barangay at SK elections (BSKE), tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections (Comelec).

Ayon kay Comelec chairman George Erwin Garcia, ito’y dahil maaaring may kumuwestyon pa sa Korte Suprema ng pagpapaliban ng halalan at mabuting handa ang Komisyon kung sakaling ipatuloy ang eleksyon sa Disyembre 5.

"Nagdesisyon pong Comelec en banc to proceed with all our preparations... In the final analysis, syempre magiging batas po 'yan, pero of course, the Supreme Court can always say something about the legality and constitutionality of this law," ani Garcia.

Maglalabas ang Comelec ng resolusyon para ilatag ang mga magiging bagong petsa o schedule of activities para sa magiging bagong election period, gun ban at iba pa.

Batay sa batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang bagong petsa ng BSKE ay Oktubre 30, 2023.

Iaanunsyo rin ng Comelec ang pagpapatuloy ng voter registration na maaaring magsimula muli sa huling linggo ng Nobyembre hanggang huling linggo ng Mayo ng susunod na taon.