China binalaan ang mga residente vs pagpunta sa Pinas dahil sa POGO: Padilla

Sen. Robinhood C. Padilla. Bibo Nueva España/Senate PRIB

MAYNILA — Binalaan na ng China ang kanilang mga residente hinggil sa pagtungo sa Pilipinas dahil sa operasyon ng mga Philippine offshore gaming operators (POGO), ayon mismo kay Sen. Robin Padilla na nakapulong ang Chinese ambassador sa Pilipinas.

Sabi ni Padilla, sinabi ni Ambassador Huang Xilian na nakatutok na ang pamahalaan ng China sa mga posibleng krimen bunsod ng paglaganap ng POGO sa Pilipinas at sinabi pang nagbigay na rin ang kanilang pamahalaan ng babala sa kanilang mga kababayang nagtutungo sa bansa.

"Ambassador Huang informed us that the Chinese government is keeping tabs over possible crimes stemming from the continued Philippine Offshore Gaming Operator or POGO operations in our country - and has promptly warned its nationals visiting the Philippines," ani Padilla sa isang pahayag.

Malinaw aniya na sinabi roon ni Huang na hindi pinapayagan ng China ang mga mamamayan nito na magsugal, mamuhunan at magtrabaho sa online gaming business gaya sa POGO.

Inilabas ni Padilla ang pahayag matapos sabihin ng Tsina na "misinformation" ang pag-blacklist umano nila sa Pilipinas, na naunang inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri.

Bukod sa POGO, sinabi ni Padilla na kabilang din sa kanilang pinag-usapan ang West Philippine Sea, renewable energy, e-commerce, at palitan ng kultura sa pagitan ng dalawang bansa.