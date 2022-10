MACAU SAR - Binigyan ng Post-Arrival Orientation Seminar o PAOS ang mga bagong dating na Filipino household service workers o HSWs noong October 9, 2022 sa opisina ng Philippine Consulate General o PCG sa Macau SAR. Pinangunahan ng Konsulado ang nasabing event sa pamamagitan ng Philippine Overseas Labour Office o POLO.

Ayon pa sa Konsulado, ito ang kauna-unahang PAOS na isinagawa ng PCG at POLO/OWWA Macau matapos ang mahigit dalawang taon ng limitasyon sa pagbibiyahe dahil sa COVID-19 restrictions.

Pinaalalahanan ni ATN Officer Elaiza Joy Dela Cruz ang mga Pinoy HSW na laging isaisip at sundin ang mga batas sa rehiyon at ibinahagi rin niya ang mga serbisyo mula sa ATN at Konsulado na pwede nilang ma-avail.

(top) Si ATN Officer Elaiza Joy Dela Cruz habana tinatalakay ang mga serbisyo para sa mga OFW sa Macau SAR | (bottom left) Si Labor Attaché Ma. Nena G. German habang ibinabahagi ang mga karapatan ng mga OFW | (bottom right) Si Welfare Officer Susie Santos na nagpapaliwanag ng mga programa ng OWWA

Habang ipinaliwanag ni Labor Attaché Ma. Nena G. German ang mga karapatan ng HSWs base sa nakapaloob sa kanilang mga kontrata. Tinalakay naman ni Welfare Officer Susie Santos ang mga programa at serbisyo ng OWWA para sa mga OFW.

Si Consul General Porfirio M. Mayo, Jr. habang nagbibigay mensahe sa mga Pinoy HSW noong October 9, 2022

Nagbigay rin ng kanyang pagbati at mensahe sa mga kababayan si Consul General Porfirio M. Mayo, Jr. sa ginanap na PAOS. Hangad ng Konsulado na madaling magagamay ng mga kababayan ang kanilang magiging trabaho at pakikipagsapalaran sa rehiyon.