Mga doktor nababahala sa pagbaba ng alert level sa NCR

MAYNILA - Ilalagay na ang Kamaynilaan sa alert level 3 ng pagpapatupad ng COVID-19 protocols simula Oktubre 16, ayon sa pandemic task force.

Sa alert level 3, bubuksan ang ilang lugar na ipinagbabawal sa alert level 4 at maaari silang magbukas sa 30 porsiyentong kapasidad.

Una nang nabanggit ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na handa nang ibaba ang Kamaynilaan sa alert level 3 pagdating ng Oktubre 16.

Nakitaan kasi ng pagbaba ng numero sa healthcare utilization maging sa mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, kailangang gumawa ng calculated risk o sumugal sa pagbalanse ng ekonomiya, kaligtasan, at kalusugan ng mga tao sa panahon ng pandemiya.

"This is what we call risk management hindi kasi pwede na ano eh risk, averse ka dahil pag mag-risk averse ka papatayin mo ang buong ekonomiya ng buong Pilipinas. Kaya nga nang nakita natin 'yung datos consistent for the last 30 days that cases are going down, nagkakaroon ng mga pagluluwag sa mga ospital, nagkakaron ng pag luluwag sa ICU beds I think we deserve to open slowly the economy," ani Densing.

Pasok dito ang mga restoran at relivious activities, bakunado man o hindi basta't nasusunod ang 30 porsiyentong kapasidad.

Papayagan na rin ang mga conference at exhibition habang maaari na ring magdagdag ng tao sa mga tanggapan at opisina ng gobyerno.

Pinag-aaralan na rin kung papayagan hanggang 50 porsiyento ang pababalikin.

Pero hindi pa rin kasama sa alert level 3 ang mga arcade at pinag-aaralan pa kung papayagan sa mall ang mga bata kahit hindi pa bakunado, habang papayagan na rin ang operasyon ng mga internet shop sa 30 porsiyentong kapasidad maliban na lang kung menor de edad.

Nilinaw din ng Philippine National Police na may hulihan pa rin kung lumabag sa protocols.

"Hindi po tayo magluluwag. Ang atin pong gagawin is ang magluluwag actually po ay iyong mga prohibition. Pero ang pulis natin, base doon sa mga itinatakda ng mga provisions na iyon, iyon naman po ay babantayan natin at hihigpitan iyong pagpapatupad nito,” ani PNP chief Guillermo Eleazar.

Pero ang ilang mga doktor, noon na ring sinabi na may agam-agam sila sa gagawing pagluwag. Ayon kay infectious disease expert Rontgene Solante, hindi pa rin kakayanin ng mga ospital ang mga kaso sa ICU na karamihan ng mga dinadala ay high-risk cases.

"Alam mo maski sabihin mo pang kumokonti or nagda-dwontrend ang cases but in the hospitals were still seeing cases ha, it's not a significant number of cases and i think we still need to observe further," ani Solante.

Dagdag niya: "Sana hindi tayo nagmamadali."

Sang-ayon dito ang Private Hospitals Association of the Philippines, Inc.

"Nakikita natin ano may trend talaga na na pababa kasi right now will see until Friday kung tralagang tuloy tuloy ang pagbaba no. nakakatakot din na bigla-bigla tayong magluluwag ng ating mga restrictions," ani PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano.

Magtatagal hanggang sa katapusan ng Oktubre ang pagpapatupad ng alert level 3 sa Metro Manila.

-- May mga ulat nina Jamaine Punzalan at Doris Bigornia, ABS-CBN News