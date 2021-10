Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Aabot sa milyon-milyong halaga ng pinsala ang naitala sa ilang probinsiya dahil sa pananalasa ng Bagyong Maring.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), aabot na sa P493 milyon ang danyos sa agrikultura sa pananalasa ng bagyo sa iba't ibang parte ng Luzon.

Nasa mahigit 100 na rin ang nasirang bahay.

Umakyat din sa 13 ang bilang ng mga naiulat na namatay sa pananalasa ng bagyo, ayon sa NDRRMC.

Sa Ilocos Norte, tinatayang aabot sa P31.6 milyon ang pinsala sa agrikultura.

Sinabi sa Teleradyo ni Marcell Tabue ng local disaster risk reduction and management office, anihan na sana pero maraming nasirang palayan sa lalawigan.

May mga nasira rin aniyang mga imprastraktura.

"Dito po sa Ilocos Norte-Apayao Road may na-report po na damage sa slope protection along the road amounting to P35 million po siya. Ito 'yung initial pa lang na damage report from the DPWH so baka may madagdag pa po," ani Tabue.

Sa Cagayan, umaabot na sa higit P32 milyon ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura habang higit P1 milyon naman sa livestock at P1.4 milyon sa imprastraktura.

Sa ngayon ay wala nang storm signal na nakataas dahil sa Maring, na wala na sa philippine area of responsibility.

— May ulat ni Harris Julio