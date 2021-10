Ibinababa ng trabahador ang medical oxygen tanks mula sa trak sa labas ng emergency room ng Jose Abad Santos General Hospital sa Binondo, Manila noong Agosto 11, 2021. Mores Heramis, ABS-CBN News

MAYNILA - Hiniling ng Oriental Mindoro Provincial Hospital na bigyang prayoridad sa pier at barko ang mga truck ng oxygen tank na tatawid ng dagat papunta sa kanilang probinsiya.

“Ang hinihingi na lang namin na tulong sa gobyerno, basta may mga truck ng oxygen ay may priority lane sila sa pier dahil alam naman po natin, tayo po island province, manggagaling pa sa Maynila ang mga truck so sana magkaroon lang ng special lane na basta truck ng oxygen sila na mauna lagi sa barko,” ayon kay Dr. Dante Nuestro, officer in charge ng ospital.

Kinapos sa supply ng oxygen tanks ang kanilang ospital at maging ang mga pribadong ospital doon.

"Sa ngayon may supply ng oxygen pero nung nakaraang araw talaga nagkakaubusan kahit sa mga private hospitals, sila rin po nauubusan din," sabi niya.

Malaking problema din aniya kung matataon pa na may dumating na bagong bagyo at walang barko ang makakabiyahe.

Punuan pa rin ang kanilang ospital sa dami ng kaso ng COVID-19 habang kinukulang naman ang pagamutan sa mga health worker na mangangalaga sa mga pasyente.

“Patuloy pa rin ang pagpunta at dami ng mga pasyente dito sa mga hospital. Actually, ‘di lang naman po government hospitals ang napupuno, pati po mga private hospitals,” ayon kay Nuestro.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Nuestro na hindi bumababa sa 50 ang bilang ng pasyente nilang may COVID-19 na naka-confine sa ospital.

“Ang pinaka-latest po ngayon nasa 72,” sabi niya.

Bukod sa dumadaming mga pasyente, kumokonti naman ang bilang ng mga health worker nila dahil nagkakasakit na rin ng COVID-19.

“Sa ngayon po may 16 na nurses ang na-infect, walong midwives, 4 nursing attendants, 6 na medtechs…almost 40 po ang frontliner health workers na na-infect,” sabi niya.

Dahil sa limitadong bilang ng health workers, nako-kompromiso umano ang pagbibigay nila ng kalinga sa mga pasyente.

“As much as gusto naming bigyan sila ng the best namin na care, pero kung hanggang doon lang ang makakaya dahil konti po, pero ang maganda po ngayong October lumabas yung guidelines ng DOH na magiging 7 days (quarantine) pag fully vaccinated. Makakabalik na sa trabaho. Dati maghihintay pa kami ng 14 na araw bago makabalik yung iba,” sabi niya.

Hiling naman ni Nuestro sa publiko na manatili na lamang sa kanilang mga bahay kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Tiyakin din ang mahigpit na pagsunod sa health protocols tulad ng tamang pagsusuot ng face mask at social distancing.

- TeleRadyo 13 Oktubre 2021