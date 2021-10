Hindi maiwasan ni Evelyn Marayag na makisalamuha sa maraming tao dahil sa kaniyang tungkulin bilang barangay worker.

Mula nang magsimula ang pandemiya noong nakaraang taon, hindi nababawasan ang kaba ni Marayag na posibleng tamaan siya ng virus.

"Ingat-ingat na lang po. Gawin na lang ang safety protocols. Kasi nakakatakot talaga. Hindi mo nakikita ang kalaban mo," ani Marayag.

Ang pangamba ni Marayag na baka mahawa siya o kaniyang mga kaanak ay nararamdaman din ng 91 porsiyento ng mga Pilipino, base sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations.

Tumaas ito nang 4 porsiyento kumpara sa resulta noong Hunyo.

Pinakamarami o 95 porsiyento ng mga respondent mula Visayas ang nagsabing higit silang nangangambang magka-COVID-19. Sinundan ito ng Mindanao (94 porsiyento), Metro Manila (91 porsiyento), at Balance Luzon (88 porsiyento).

Record high din na 60 porsiyento ang nagsabing "the worst is yet to come" o maaaring lumala pa ang situwasyon ng pandemiya sa Pilipinas.

Ginawa ang survey noong kalagitnaan ng Setyembre, ang panahon kung kailan pinakamataas din ang mga naitatalang bagong kaso. Ngayo'y nakapagtatala na ang bansa ng mas mababang bilang ng mga nagkaka-COVID-19.

Ang tuloy-tuloy na pagbabakuna ang nakikitang dahilan ni Jomar Rabajante, miyembro ng University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team, sa pagbaba ng bilang ng mga nagkakasakit.

"Mahirap i-konekta kung paano 'yong fear na ito translated into action kasi wala namang study, nag-survey lang talaga," ani Rabajante.

"Pero kung lalagyan ng mga anecdotes ito, alam natin maraming nagpabakuna kasi natakot," dagdag niya.

Sa kabila ng pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, mataas pa rin ang bed occupancy at intensive care unit utilization rate sa mga rehiyon.

Ayon kay Rabajante, base sa isang pag-aaral ng Philippine General Hospital, naglalaro sa 2 linggo ang itinatagal sa ospital ng isang pasyenteng may moderate hanggang severe o critical na COVID-19.

"Posibleng naiipon sa mga hospitals 'yong ating mga symptomatic na severe and critical," ani Rabajante.

"We need to be cautiously optimistic," dagdag niya.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

