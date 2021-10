Kampo ni Isko Moreno itinangging may bangayan

Presidential aspirant at Manila Mayor Isko Moreno noong Setyembre 23, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

MAYNILA — Itinanggi ng kampo ni presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na may namumuong sigalot sa loob ng kanilang grupo matapos ang paglisan ng isang opisyal at isang kandidato.

Nitong Miyerkoles, nakumpirma ang pagbibitiw ng chief of staff ni Moreno na si Cesar Chavez at pag-atras ni broadcaster at dating vice president Noli de Castro bilang parte ng Senate slate ng Aksyon Demokratiko.

"Masyado namang ina-angguluhan ng intriga iyong pagbalik sa MBC-DZRH ni Cesar Chavez na hindi lang kaibigan, kundi inaanak ko sa kasal," ani Lito Banayo, campaign manager ni Moreno.

Nauna nang sinabi ni Chavez na nag-resign siya dahil sa dahilang pangkalusugan at magbabalik na lang muli sa radyo bilang vice president ng Manila Broadcasting Company (MBC).

Si De Castro naman, sinabing napagtanto niya na mas makatutulong siya sa pagiging parte ng media kaysa sa pagiging senador.

"Patuloy tayong magiging boses ng ating mga kababayan," sabi ni De Castro.

Sabi naman ni Aksyon Demokratiko chairman Ernest Ramel, huwag magpaniwala sa mga espekulasyon ukol sa kanilang partido lalo't posibleng gamitin ito ng kanilang mga katunggali.

"Anything and everything these days will be played up... They will put malice where there are none to derail the candidacy of the candidate they are most threatened by," sabi niya.

—Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News