Ilang Pinoy, umaaray sa bagong immigration law sa Sweden

STOCKHOLM- Naghihigpit na ang Sweden sa mga migrante dahil sa bagong ipinatupad na immigration law. Kaya ilang Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho roon, umaaray dahil sa epekto sa kanila at kanilang pamilya.

Apektado ng mga bagong patakaran sa immigration ang mga Pilipino sa Sweden na simulang ipinatupad noong Hulyo.

Pansamantala na lang ang residence permit sa bagong patakaran. Ayon pa rin sa bagong batas, maaari lang mag-apply ng permanent residence permit kung ang migrante ay nakapanirahan na sa Sweden sa loob ng tatlong taon.

Noon kasi, automatic na pwedeng maging permanent resident kung may permanent residence ang pamilya o sponsor. Dati rin, maaaring mag-apply ng citizenship makalipas lang ng tatlong taon. Isa sa naapektuhan ng bagong immitration law ang Pinay na si Norie.

“Sa mga magpe-petisyon ng asawa at anak, kailangan ng sponsor na magdadala ng pamilya sa Sweden ay may sapat na kakayahan na suportahan ang kanyang dependant at may sapat na espasyo at sukat ng tirahan para sa kanila,” saad ni Norie Grace Corral-Manalo, Pinay sa Sweden.

Simula pa lang ito ng paghihigpit ng immigration authorities ng Sweden. Naipanukala na rin sa parliament ang panibagong batas na maaari lang mag-apply ng citizenship kung may sapat na kaalaman na sa pagsasalita ng wikang Swedish at kaalaman sa sibika ng Sweden.

