Ilang LGU, di pa rin handang tumanggap ng bakunang sensitibo

MAYNILA - Sa kabila ng maya't mayang dating ng mga bakuna sa bansa kontra COVID-19, aminado ang Department of Health na hamon ngayon ang pagtanggap ng mga ito sa mga probinsya.

Sa budget hearing ng Senado para sa pondo ng DOH para sa susunod na taon, sinabi ni DOH Usec. Myrna Cabotaje, na may ilang lokal na pamahalaan na hindi handang tumanggap ng maraming bakuna, o hindi kaya iyong vaccines na espesyal ang temperature requirement para sa storage.

"Iyong LGU, unless they already have the vaccine, iyong tinatawag na naninibago, nanganganay. They need to establish some cadence hindi kagaya dito sa NCR when we started, they were ready, they had simulation. But it took them some time for them to develop that cadence and confidence na sa paghandle ng vaccine, medyo natatakot ang iba," ani Cabotaje.

"Many of them already have the cold chain equipment, iyong refrigerator, but some of them do not have the ultra low freezer," dagdag pa niya.

Para masolusyunan ito, dinadala nalang ng gobyerno ang mga bakuna sa mga probinsya na may kapasidad para tumanggap nito at sila na lang ang nagdadala sa mga ospital o pasilidad sa mga bayan o munisipalidad para maiturok agad sa mga residente bago pa mag-expire ang bakuna.

“Kailangan lang po dagdagan ng ibang cold chain, kasi we already have the regular vaccines, kakaunti pa noon kaya po kampante sila, but now that there are more vaccines, we should add in some areas additional cold chain facilities," paliwanag ni Cabotaje.

Sa ngayon aniya, 50 porsyento ng mga dumadating na bakuna sa bansa ay dinadala sa mga "focused areas" o lugar na maraming populasyon, o mataas ang kaso ng COVID-19, habang 30% naman ng supply ang dinadala sa mga lugar na mabagal pa rin ang pagbabakuna, at 20 porsyento sa mga ibang lugar na mabilis ang vaccination rate at kailangan agad dalhan ng bagong doses.

Sa huling datos nitong Lunes, Oktubre 11, nasa 87,690,960 na mga bakuna na ang dumating sa bansa kung saan 60,425,720 ang naipamahagi na sa iba't ibag parte ng bansa.

Samantala, natalakay din sa pagdinig ng Senado ang hinihinging dagdag pondo ng DOH para sa pagbili ng karagdagang bakuna sa susunod na taon at ang presyo nito.

Sa pagtatanong ni Sen. Risa Hontiveros, hindi ibinigay ni Health Secretary Francisco Duque ang eksaktong presyo ng mga bakunang nabili na ng gobyerno at balak pang bilhin para sa susunod na taon.

"We can provide that but iyong cost, it has to be averaged out kasi mayroong prohibition on the costing for each of these vaccines procured. Ang probihition dito ay iyong sa non-disclosure agreement na pinasok ng Department of Finance with the suppliers of the vaccines," paliwanag ni Duque.

"Na-procure na po natin, nabayaran na po natin ito, bakit pa nagho-hold ang prohibition on non-disclosure agreement?" tugon naman ni Hontiveros.

Sinegundahan rin ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang pinunto ni Sen Hontiveros.

"That non-diclosure agreement... that can no longer hold, because the Constitution requires transparency and the auditing of national funds, cannot be set aside and cannot be defeated by a non-disclosure agreement. Hindi po pwede iyan," giit ni Drilon.

Aminado naman si Duque hindi pa niya alam ang detalye ng presyo ng mga bakuna pero nangakong maisasapubliko rin ito.

"I completely agree with the position of Sen. Drilon. The COA will eventually look into this, it is just right now, I cannot, I dont know the price of this, as I am not privy to the transactions or negotiations. We are just exercising caution... Titingnan po natin, pero in principle, it should transparent, it should be made known to the public," aniya.

Pansamantalang sinuspindi muna ang budget hearing para sa pondo ng DOH at ayon kay Senate Committee on Health and Demography chair Sen. Pia Cayetano, hahanap sila ng petsa ngayong linggo para sa pagpapatuloy nito.